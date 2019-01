Frankrijk legt Google boete op van 50 miljoen euro

De Franse privacywaakhond CNIL heeft Google een boete van 50 miljoen euro opgelegd. Volgens de instantie informeert de Amerikaanse zoekmachine zijn gebruikers onder meer niet goed genoeg over welke informatie zij van hen opslaat. Ook is die data te lastig toegankelijk.

Dat maakte CNIL maandag bekend. Het is de eerste boete die Frankrijk oplegt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet die in mei van kracht werd.

Tegenover persagentschap AFP laat Google weten de uitspraak van de Franse waakhond te gaan bestuderen. Het beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen. “Mensen verwachten hoge standaarden wat betreft transparantie en controle van ons”, zegt een woordvoerder van Google in reactie op het nieuws. “We nemen die verwachtingen en de eisen van de AVG heel serieus.”

Essentiële informatie

De zaak was aangespannen door door twee Franse organisaties die opkomen voor privacy. 12.000 mensen hadden zich achter de aanklacht geschaard. Volgens CNIL overtreedt Google op meerdere vlakken de wet. “Essentiële informatie (…) is te veel verspreid over verschillende documenten”, schrijft de waakhond in een persbericht. Het gaat dan om waarom en hoe lang gegevens van de zoekmachinegebruikers worden opgeslagen, en hoe Google die inzet voor gepersonaliseerde advertenties. Mensen die deze informatie willen inzien, moeten volgens CNIL soms vijf of zes keer klikken. Bovendien zou Google te vaag en te algemeen omschrijven wat het precies bewaart.

Onder de AVG kunnen autoriteiten bedrijven boetes opleggen die tot 4 procent van de omzet bedragen. De wetgeving is bedoeld om gebruikers meer controle en bescherming te geven over wat er met hun data gebeurt. Alphabet, Googles moederbedrijf, draaide in 2017 een omzet van 111 miljard dollar, bijna 100 miljard euro. Het kan de boete nog aanvechten bij de hoogste Franse bestuursrechter.