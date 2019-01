‘Elf doden bij Israëlische bombardementen op Iraanse doelen in Syrië’

Bij Israëlische bombardementen op Iraanse doelen in Syrië zijn in de nacht van zondag op maandag zeker elf strijders gedood. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het Israëlische leger (IDF) bevestigt raketten te hebben afgevuurd.

De Israëlische bombardementen van zondag waren de hevigste in maanden, zegt het Observatorium. Zondag zijn doelen in de buurt van hoofdstad Damascus onder vuur genomen, net als in de zuidelijke regio Soueida. De strijders die zijn gedood vechten aan de kant van president Bashar al-Assad, zegt Abdel Rahman. Twee van hen waren Syriërs.

In mei vorig jaar kwamen 27 rebellen om het leven bij Israëlische bombardementen. Dat waren destijds de zwaarsten die Israël in decennia had uitgevoerd in Syrië.

Vergelding

In Soueida werden volgens het Observatorium en het Israëlisch leger een militair vliegveld en opslagplaatsen van Iran en Hezbollah onder vuur genomen. In de regio’s Kesswa en Jamraya, in de buurt van Damascus, richtten de bombardementen zich volgens het Observatorium eveneens op doelen van Israëls vijanden. Het Israëlische leger geeft zelf aan in actie te zijn gekomen nadat zondagmiddag een raket was afgevuurd op de Golanhoogte. Dat werd onderschept door het Israëlische afweersysteem Iron Dome.

IDF Israel Defense Forces

On Sunday, Iranian Quds Forces operating in Syria launched a surface-to-surface rocket from Syria aimed at Israel’s Golan Heights. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. This is what’s been happening:On Sunday, Iranian Quds Forces operating in Syria launched a surface-to-surface rocket from Syria aimed at Israel’s Golan Heights. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. https://t.co/P7yvkpR6An 21 januari 2019 @ 04:42 Volgen

Voor aanvang van de vergeldingsactie had Israël het Syrische leger gewaarschuwd zich niet te mengen in de strijd. Dat zou toch zijn gebeurd, en dus zijn ook Syrische regeringsdoelen onder vuur genomen. Volgens Israël is Iran bezig zich te verschansen in Syrië. Dat het land daar vandaan Israël kan aanvallen is de verantwoordelijkheid van de regering van president Assad, zegt de IDF. Alle gevolgen van dien zijn voor zijn rekening, klinkt het.

Hoeveel raketten precies zijn afgevuurd is onduidelijk. Volgens het Russische persbureau Interfax zijn er zeker dertig onderschept door Syrië.