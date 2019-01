Eerste marathon op natuurijs opnieuw in Haaksbergen

De eerste schaatsmarathon van het seizoen op natuurijs is in Haaksbergen. Het ijs was daar maandagochtend om 08.00 uur 4 tot 5 centimeter dik, waar er 3 nodig zijn om een marathon te rijden. Maandagavond is de wedstrijd al. Het blijft voorlopig bij één marathon, omdat onzeker is hoe de weersomstandigheden de komende dagen zijn.

Daarmee is het Overijsselse Haaksbergen voor het tweede jaar op rij het strijdtoneel van de eerste wedstrijd op natuurijs, traditioneel een prestigestrijd tussen verschillende schaatsclubs. Vorig jaar viel de eerste wedstrijd overigens veel later, pas op 28 februari.

De andere twee nog overgebleven kanshebbers waren het Groningse Noordlaren, en Nieuw-Buinen in Drenthe. Daar was voor het eerst een natuurbaan aangelegd, die in het eerste bestaansjaar meteen serieuze kans maakte op de organisatie van een tocht. Maandagochtend moest men echter afhaken, omdat de club bij eigen metingen niet verder kwam dan 2,5 centimeter ijs.

Zondag openden de eerste natuurijsbanen van deze winter al, na de strengste nacht van de winter tot nu toe.

Afhakers

De schaatsclubs in Veenoord Nieuw-Amsterdam en Arnhem waren dit weekend al afgehaakt in de strijd. Het ijs daar zou op voorhand niet dik genoeg worden om maandag door de keuring van de KNSB te komen. Keurmeester Arjan Smit hoefde maandagochtend ook niet meer naar de provincie Groningen te rijden. Toen men in Noordlaren de standen uit Haaksbergen vernam, trok ook de lokale ijsvereniging De Hondsrug zich terug.

In Haaksbergen wordt maandagavond gereden op de volgelopen baan van schaats- en skeelerclub IJSCH. Het ijs is er beter dan ooit, jubelt Wouter Otten namens de vereniging tegen Tubantia: