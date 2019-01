De Duitsers willen gewoon plankgas kunnen op de Autobahn. Punt uit

De Duitse minister van Verkeer verklaarde zijn adviseurs nog net niet voor compleet krankzinnig. Maar dat een adviescommissie het gewaagd heeft te opperen dat op Duitse snelwegen misschien een maximumsnelheid moet worden ingevoerd, was wel „in strijd met iedere vorm van gezond verstand”, aldus minister Andreas Scheuer (CSU).

In autoland Duitsland kom je niet ongestraft aan de vrijheden van de automobilist, blijkt dezer dagen weer eens. De Autobahnen zijn „een symbool van vrijheid”, schreef boulevardblad Bild zaterdag in een boos commentaar. Dat alle andere landen een maximumsnelheid kennen is hún zaak, Duitsland kent geen algemene snelheidsbeperking op snelwegen. Volgens de liberale FDP is „een zo vérstrekkende ingreep in de vrijheid van de burgers volstrekt buitensporig”.

In de praktijk is die vrijheid al danig ingeperkt. Wie in Duitsland met Bleifuss wil rijden - met een loden voet, ofwel plankgas - doet er goed aan de talloze bordjes langs de snelweg in de gaten te houden, die maxima aangeven van 80, 100 of 130 kilometer per uur. Maar er zijn nog stukken waar geen enkele beperking heerst.

De ophef ontstond toen eind vorige week een eerste voorstel bekend was geworden van een werkgroep uit een commissie die Scheuer vorig jaar zelf heeft ingesteld. De zogenoemde Verkeerscommissie moet met plannen komen waarmee de klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden. In de breed samengestelde commissie zijn de vakbonden, de werkgevers en de autofabrikanten vertegenwoordigd, maar ook milieuorganisaties.

Behalve invoering van een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, overweegt de werkgroep verder onder meer een forse maar geleidelijke verhoging van de belasting op diesel en benzine (met uiteindelijk 52 cent per liter in 2030), en een af te spreken percentage van het landelijke wagenpark dat elektrisch moet zijn.

De SPD, die net als de CSU deel uitmaakt van de regeringscoalitie, vindt dat een maximumsnelheid wel ernstig overwogen moet worden, als die maatregel „een aantoonbare bijdrage aan bescherming van het klimaat kan leveren”.

