Davosblog: komen en gaan van helikopters voor start conferentie

Voorspellingen en terugblikken voor start WEF Ook geheel volgens traditie zijn de economische terug- en vooruitblikken voorafgaande aan de conferentie. Oxfam Novib trapte maandag af met een rapport over de groeiende kloof tussen arm en rijk. De conclusie: meer rijkdom kwam het afgelopen jaar in de handen van een kleiner deel van de wereldbevolking. De 26 rijkste wereldburgers hebben volgens Oxfam nu net zoveel bezit als de welvaart van de 3,8 miljard armsten op aarde. Lees de analyse: 'Fantastisch jaar voor miljardairs, maar armsten gaan erop achteruit' Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kwam aan de vooravond van Davos met een raming. Volgens hun voorspellingen groeit de wereldeconomie volgend jaar met 1,9 procent – en dat is liefst 0,6 procentpunt minder dan het Fonds in oktober nog dacht. De teruglopende groei wordt vooral veroorzaakt door strengere emissieregels na het ‘sjoemelschandaal’ van Duitse autofabrikanten. IMF-directeur Christine Lagarde zal de komende dagen in een aantal sessies ongetwijfeld verwijzen naar de cijfers. Ze spreekt op woensdag en donderdag in panelsessies, die via een videoverbinding zijn te volgen.

Jaarlijkse kritiek op vergadering Davos Zolang als de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos wordt georganiseerd, zolang klinkt ook al de kritiek op degenen die eraan deelnemen. Momenteel krijgt het kritische boek van Anand Giridharadas veel aandacht. De Amerikaan schetst in Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World het beeld van een elite die alles in het werk stelt om er vooral zelf beter van te worden, ten koste van de rest. In gesprek met NRC-journalist Wouter van Noort spreekt Giridharadas kritisch over 'Davos': "In plaats van een gezellige bijeenkomst over de wereld verbeteren zou er in Davos een waarheidscommissie aan de slag moeten om de verantwoordelijken keihard te ondervragen." Lees het hele interview met Anand Giridharadas: ‘Davos is een reünie van mensen die alle problemen hebben gecreëerd’

Eerste conferentiegasten melden zich Maandag wordt het World Economic Forum officieel geopend met een welkomstwoord, een concert en een diner. Wereldleiders laten zich voorlopig nog niet zien, maar andere belangrijke conferentiedeelnemers uit het bedrijfsleven arriveren maandag in Davos - het is een komen en gaan van helikopters in het chique skioord. Helikopter nach Helikopter landet hier in #Davos am #wef19 @NZZ https://t.co/L3cwr0guNf pic.twitter.com/yTgFwolRb6 — KatrinSchregenberger (@ks_schregi) January 21, 2019 De beveiliging van wereldleiders en belangrijke zakenlieden is een dure aangelegenheid. Vorig jaar kostten de veiligheidsmaatregelen rond de conferentie ruim 40 miljoen euro. Er is weerstand genoeg tegen de conferentie en haar deelnemers. Maandag kreeg een jeugdorganisatie toestemming om een demonstratie tegen het beleid van Donald Trump te voeren. Of de Amerikaanse president het zal opmerken valt te betwijfelen: Trump heeft laten weten dit jaar niet naar Zwitserland te komen voor het World Economic Forum.