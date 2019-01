Traagste groei Chinese economie in bijna dertig jaar

De Chinese economie is in 2018 gegroeid met 6,6 procent, de traagste groei in 28 jaar. Dat blijkt maandag uit officiële Chinese cijfers. Hoewel de groei van het land al jaren afneemt, lijkt China de consequenties van het handelsconflict met de Verenigde Staten te gaan voelen.

De groei van het Chinese bruto binnenlands product bedroeg in het laatste kwartaal van vorig jaar 6,4 procent ten opzichte van de laatste maanden van 2017. Het is het laagste groeicijfer sinds 2009, midden in de wereldwijde financiële crisis.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de groei van de Chinese economie, de tweede ter wereld, ook dit jaar nog afneemt. De Chinese overheid kondigde met de cijfers ook maatregelen aan om de economie te stimuleren.

Vertrouwen

Door het conflict tussen de VS en China, waarbij de landen elkaar over en weer forse importtarieven opleggen, daalde internationaal de vraag naar Chinese producten. Ook het consumentenvertrouwen in China zelf daalde. Zo werden voor het eerst in twintig jaar minder auto’s verkocht. De autoverkoop in China, de grootste automarkt ter wereld, kromp met 6 procent.

Bij handelsbesprekingen tussen China en de VS klonken vorige week volop optimistische geluiden. Daarbij was de Amerikaanse minister Wilbur Ross van Economische Zaken het meest concreet.

De aangekondigde maatregelen om de groei van de tweede economie ter wereld te stimuleren – zoals belastingverlagingen en kleinere reserves voor banken, waardoor bedrijven meer kunnen lenen – zullen tijd nodig hebben voor ze effect sorteren. IMF-analisten verwachten volgens persbureau Reuters dat de groei van China dit jaar dan ook nog zal teruglopen naar 6,3 procent.

Een stagnerende Chinese economie kan gevolgen hebben voor de rest van de wereld. China was de laatste jaren goed voor bijna eenderde van de wereldwijde economische groei.