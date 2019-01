‘May overweegt Goede Vrijdagakkoord aan te passen vanwege backstop’

Wijzigen Goede Vrijdagakkoord is 'niet onderhandelbaar' Het wijzigen van het Goede Vrijdagakkoord is "niet onderhandelbaar". Dat heeft de Ierse minister van Europese Zaken Helen McEntee maandag laten weten, aldus persbureau Reuters. Ze reageert hiermee op berichtgeving uit The Daily Telegraph dat de Britse premier Theresa May het akkoord op een paar punten zou willen wijzigen om de impasse rond het Brexitakkoord te doorbreken. Volgens de minister weet May dat aanpassingen onhaalbaar zijn en zou ze het "niet eens overwegen", aldus McEntee. De minister maakte verder duidelijk dat de Ieren niet zullen deelnemen aan bilaterale gesprekken over de Brexit en alleen onderhandelen als overgebleven EU-lidstaat. "Dit zijn onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk", zei McEntee. De steun van de Ieren is noodzakelijk voor een eventuele wijziging van het akkoord. De Britten kunnen het twintig jaar oude verdrag niet eenzijdig aanpassen. Met het vredesverdrag werd in 1998 afgesproken dat er tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek geen 'harde grens' mag komen. De grens tussen de Republiek Ierland (EU-lid) en Noord-Ierland is nu een van de struikelblokken van een Brexitakkoord.

'Theresa May denkt eraan Goede Vrijdagakkoord te wijzigen' Theresa May overweegt volgens de krant The Daily Telegraph om het Goede Vrijdagakkoord op punten te wijzigen. Daarmee zou ze de impasse rond het Brexitakkoord willen openbreken. Belangrijkste formele struikelblok in de Britse debatten over het akkoord is de Ierse grens. Parlementsleden van het Lagerhuis zijn ontevreden over de 'backstop', een noodplan om de grens tussen de Republiek Ierland (EU-lid) en Noord-Ierland open te houden en te voorkomen dat fysieke grensposten moeten worden ingericht. Door die regeling zou Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk en dus EU-verlater) tijdelijk binnen de douane-unie van de Europese Unie blijven. Lees ook: Brexit kan de vrede in Noord-Ierland doen wankelen Het Goede Vrijdagakkoord werd in 1998 gesloten om een einde te maken aan The Troubles in Noord-Ierland - drie decennia van geweld. In het vredesverdrag werd vastgelegd dat er tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek geen 'harde grens' mag komen. Volgens The Telegraph overweegt de premier het twintig jaar oude verdrag aanpassen, zodat zij daarna in het uittredingsverdrag met de EU de bewoording over de backstop kan veranderden. Met deze nieuwe strategie zou zij de conservatieve Tories en de DUP, de Democratic Unionist Party in Noord-Ierland dat gedoogsteun verleent aan haar kabinet, aan haar kant willen krijgen. Vorige week zocht May voor haar 'plan B' voor het Brexitakkoord de samenwerking met oppositiepartij Labour, maar daarvan kwam niets terecht. The Telegraph en The Daily Mail schrijven maandagochtend dat aanpassingen aan het Goede Vrijdagakkoord "extreem controversieel" zijn.