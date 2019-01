Willem II vond directeur Berry van Gool niet meer goed genoeg

Na een gefrituurd kippetje in het centrum van Tilburg trekt Berry van Gool zondagochtend te voet naar het stadion. Clubsjaaltje om, net als zijn puberzoon. De transformatie terug naar supporter gaat Van Gool (45) moeiteloos af, na 5,5 jaar aan het roer bij Willem II. Voor het eerst in jaren hoeft hij eens niet de eerste te zijn op de club. Hij laat zijn kaartje zien bij het hek. In de rij zoals ieder ander. „Kijk, het loopt meteen vast zonder jou”, grapt een suppoost die Van Gool herkent.

Willem II-NAC staat op het programma, de streekderby. De temperatuur kruipt rond het middaguur boven nul. Een jongen, met een Willem II-sjaaltje strak boven zijn hoofd gespannen, begroet vier bussen met NAC-supporters op de Ringbaan-Zuid. Hij krijgt uit de vierde bus één luttele middelvinger. Qua schermutselingen blijft het bij verbale strijd, na de rellen in Breda eerder dit seizoen, met politie in het gedrang en dertig arrestaties.

Feestgedruis bij skyboxen

Het wordt 2-0 voor Willem II. Van Gool, vorige week gestopt als algemeen directeur van de Tilburgse club, mengt zich in het feestgedruis bij de skyboxen. „Toen ik begon stonden er zes leeg.” Schrapen was het, nu puilen de skyboxen uit. Verhuurd voor gemiddeld een ton per jaar. Het bier vloeit, de financiële resultaten zijn al jaren goed sinds de gemeente begin dit decennium de club voor een faillissement behoedde. Onder zijn leiding verdubbelde de omzet naar zo’n 12 miljoen euro.

Maar de lof hoeft Van Gool niet. „De spits moet je held zijn.” Hij wijst naar anderen. Zoals de scout die publiekslieveling Fran Sol ontdekte. Of de technisch manager die met Van Gool onderhandelde met Ajax over het doorverkooppercentage van Frenkie de Jong. Een meesterzet, indachtig de mogelijke transfer van de Ajacied voor circa 75 miljoen euro. Van Gool wijst naar sponsors, partners in de regio, afdelingsmanagers. „Ik gaf er wel leiding aan.”

Hij wil niet natrappen. Zijn voetballersloopje verraadt zijn geschiedenis als beloftespeler bij de club, maar hij was kantoordirecteur bij Van Lanschot tot de vacature bij Willem II er was in 2013. Hij laat schouderklopjes in de businessclub het verhaal vertellen van een succesvol directeurschap. „Wat hoorde ik nou?”, vraagt een businessclublid verbaasd. „Die zag ik niet aankomen.”

Van Gool legt uit waarom het is geëindigd. Dat het schuurde in de top. Algemeen directeur Van Gool leek de strijd met de raad van commissarissen afgelopen zomer glansrijk te hebben gewonnen. Maar het voornemen van de nog zittende toezichthouders om zich van hem te ontdoen bleek onwrikbaar.

Niet meer naar beneden kijken

Gevraagd naar het vertrek van Van Gool zegt commissaris Ruud Vreeman onomwonden: „Ja, daar zijn wij voor verantwoordelijk”. De borrelhapjes trekken aan de oud-burgemeester van Tilburg voorbij. „Het is altijd naar beneden kijken geweest voor Willem II, dat willen we niet meer. Daarin hebben we vastgesteld dat we Berry dat proces niet toevertrouwen.” Vreeman maakt met zijn handen het universele gebaar voor ‘niveautje hoger’.

Het prestatieniveau van Heracles en Heerenveen, daar moet het heen. Op naar het ‘linkerrijtje’. „In voetbal regeert het resultaat van nu. Maar wij zijn verantwoordelijk voor: waar wil je over vijf jaar staan?”

Met de 2-0 overwinning in de derby tegen NAC staat Willem II nu in het linkerrijtje, tussen Heracles en Heerenveen. Perfecte competitiehervatting, terwijl er toch gevreesd werd na het vertrek van spits en publiekslieveling Sol afgelopen week.

Dat Fran Sol, ooit transfervrij opgeduikeld, de duurste uitgaande transfer in ruim tien jaar voor Willem II is, is niet Van Gools verdienste. Wel dat er een eenzijdige optie in zijn contract zat waardoor hij komende zomer niet transfervrij zou weggaan. Afgelopen week vertrok de Spanjaard voor 3,5 miljoen euro naar Dynamo Kiev en Willem II stond sterk in de onderhandelingen. Toch, zegt Vreeman, lekt daarvan een groot bedrag weg naar de zaakwaarnemer. „En dat is ook een Van Gool-afspraak”, zegt hij.

Afgelopen zomer was het crisis

Hij wil maar zeggen: Van Gool was niet perfect. Afgelopen zomer was het ineens crisis, toen de vijf commissarissen Van Gools capaciteiten niet toereikend meer vonden. Het stichtingsbestuur (de aandeelhouder) ging daar toen voor liggen. Van Gool hield zich stil voor het grote publiek. Altijd te bereiken, zelden wat stevigs te vertellen. Hij zocht niet naar reuring, zei geen domme dingen. Hij noemt deejay Edwin Evers als voorbeeld, die twintig jaar ochtendradio maakte: spottend, nooit bijtend. Anders dan de schreeuwerige Giel Beelen. „Ik ben meer het Evers-type.”

Drie commissarissen, onder wie voorzitter Jack Buckens, stelden hun zetel beschikbaar in de crisis rond de mislukte onttroning van Van Gool. Een voltallige ontmanteling van de raad van commissarissen dreigde. „Dat wil je niet. Dan krijg je commissarissen van buiten aangewezen”, zegt Vreeman. Dus bleef de PvdA-er op verzoek van het stichtingsbestuur op zijn post zitten. „En mijn mening over Berry is niet veranderd. Daar ben ik open over. Maar we hebben intussen wel extern heel gedegen de organisatie laten analyseren. Ook de werkrelatie tussen Berry en [technisch directeur] Joris Mathijsen.” Die is niet goed, zegt Vreeman. En zo viel Van Gool alsnog af. Hard? „Het is hard”, beaamt Vreeman. „Maar Willem II moet naar boven kijken. Ook in het stadion, op het kantoor willen we een slag maken. Met Joris hebben we natuurlijk iemand in huis die doordrenkt is van topsportmentaliteit. Dat compromisloze willen we doortrekken door de hele club. We vinden Berry niet goed genoeg.”

NAC is verslagen, Willem II trapt de tweede seizoenshelft af met optimisme. Een club leiden, Van Gool vond het mooi. Omringd door familie en vrienden aan de andere kant van de ruimte, hoort hij indirect hoe Vreeman over zijn functioneren praat. „Ik snap niet waarom dat nodig is.” De arbeidsrelatie eindigt, de supporter in hem leeft voort.

Een terugkeer ergens anders in het voetbal sluit hij niet uit. Van Gool: „Die politiek bij een club hoort er gewoon bij.”