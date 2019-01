Titelverdediger Roger Federer uitgeschakeld op Australian Open

De achtste finale van de Australian Open is dit jaar het eindstation gebleken voor Roger Federer. De Zwitser (37) verloor verrassend van de jonge Stefanos Tsitsipas: 6-7, 7-6, 7-5 en 7-6.

Het eerste gedeelte van de wedstrijd leek voor de veteraan, die de eerste set op zijn naam schreef en in de tweede set ook op setpunt kwam. Tsitsipas voorkwam een 2-0 achterstand met een service winner. De veteraan liet het hele duel na ook maar één van zijn twaalf kansen op een breekpunt te verzilveren. Tsitsipas kreeg drie van zulke kansen, en pakte er een. Hij is de eerste Griek die het tot de laatste zestien van een Grand Slam-toernooi schopt.

De rest van de wedstrijd ging grotendeels gelijk op, waarbij Tsitsipas telkens net meer punten maakte. De Griek speelt in de kwartfinale tegen Roberta Bautista Agut uit Spanje.

Federer is door het verlies in Melbourne de kans misgelopen recordhouder te worden wat betreft het aantal eindzeges in de Australian Open. Dat blijven er zes, evenveel als Roy Emerson en Novak Djkokovic. De Serviër, huidig nummer één op de ATP-ranking, doet nog mee in Australië. Federer liet na de wedstrijd weten dit jaar ook nog aan Roland Garros in Parijs mee te zullen doen.

Wozniacki en Nadal

Eerder vloog de kampioen in het vrouwentoernooi van vorig jaar er al uit. Carolina Wozniacki verloor vrijdag in drie sets van Maria Sjarapova.

Eerder op zondag had Rafael Nadal weinig moeite met de Tsjech Tomas Berdych, die hij in drie sets opzij zette: 6-0, 6-1 en 7-6. Nadal treft in de kwartfinale de jonge Amerikaan Frances Tiafoe (21).