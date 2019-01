Tienduizenden Grieken de straat op tegen naamswijziging Macedonië

Tienduizenden Grieken hebben zondag in hoofdstad Athene gedemonstreerd tegen de voorgenomen naamswijziging van Macedonië. Dat meldt persbureau Reuters. De politie heeft traangas ingezet.

Demonstranten zouden met stenen, verf en vuurwerkbommen gegooid hebben naar agenten. Er zijn voor zover bekend geen demonstranten gearresteerd, wel raakten negen politiemensen gewond. Het zou gaan om een van de grootste demonstraties in Athene sinds jaren, volgens de Griekse politie waren 60.000 man op de been, bericht persbureau AP.

Nationalistische Grieken zijn woedend op de afspraak die de Griekse premier Alexis Tsipras maakte met zijn Macedonische ambtgenoot Zoran Zaev over de naamswijziging. Daardoor zal het land de Republiek Noord-Macedonië komen te heten. Veel Grieken vinden dat Macedonië daarmee een territoriale claim op de Griekse regio met dezelfde naam doet.

De Grieken vonden dat de naam alleen bij hun eigen land hoort, en Griekenland erkende voorheen de naam ‘Macedonië’ alleen voor een van de eigen noordelijke provincies. Voor Macedonië, voormalig onderdeel van Joegoslavië, gebruikten de Grieken de naam FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia. Met de wijziging moet er een einde komen aan het decennialange conflict tussen de buurlanden. In ruil voor de naamswijziging biedt Griekenland steun aan Macedonië om toe te treden tot de Europese Unie en de NAVO, iets wat het land jarenlang blokkeerde.

Onrust in Griekenland

In september vorig jaar mochten de Macedoniërs stemmen over de naamswijziging van hun land. De opkomst was met 37 procent weliswaar laag, maar een overweldigend deel van de stemmers was voor de wijziging.

In Griekenland zorgde het besluit voor veel onrust, ook op politiek niveau. Zo stapte de Griekse minister van Defensie Panos Kammenos vorige week op vanwege de kwestie en overleefde de regering van Tsipras nipt een vertrouwensstemming. Vrijdag stemt het Griekse parlement over de deal, het Macedonische parlement ging eerder deze maand akkoord.