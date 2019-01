Prijs nieuwbouwkoopwoning met bijna een vijfde gestegen

Voor het vierde kwartaal op rij zijn de prijzen van nieuwe koopwoningen sterker gestegen dan de prijzen van bestaande koopwoningen. Nieuwbouwkoopwoningen waren in het derde kwartaal van 2018 gemiddeld 17 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in diezelfde periode met 9,2 procent.

Gemiddeld is de prijs van een koopwoning daarmee gestegen met 10,2 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

De cijfers bevestigen het beeld van een zwaar oververhitte woningmarkt. Met name in de Randstad zijn koopwoningen zeer prijzig. Het huidige tekort aan woningen in Nederland wordt geschat op ongeveer 200.000. Tot 2030 moeten er naar schatting 1 miljoen huizen bijgebouwd worden.

Minder woningen verkocht

Dat het aanbod van nieuwe woningen achterblijft, is een van de redenen dat de prijzen van nieuwbouwwoningen blijven stijgen. Het aantal verkochte woningen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, was in elk kwartaal van 2018 lager dan in 2017.

Het aantal verkochte woningen is in het derde kwartaal van 2018 gedaald met 7,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werden ruim 63.000 woningen verkocht; bijna 57.000 bestaande en meer dan 6.000 nieuwbouwwoningen.

Gemiddelde prijs drie ton

Vorige week donderdag presenteerde makelaarsvereniging NVM, goed voor ongeveer driekwart van alle huizentransacties in Nederland, cijfers van de woningmarkt over het afgelopen kwartaal en jaar. Daaruit bleek dat nooit eerder huizen voor een hogere prijs werden verkocht dan in 2018. De gemiddelde verkoopsom voor een huis was vorig jaar 298.000 euro, een recordbedrag.

Dat de gemiddelde prijs van een koopwoning is gestegen met ruim 10 procent betekent dat Nederland na Slovenië het land is met de grootste prijsstijging in de Europese Unie. Gemiddeld stegen de prijzen in de EU met 4,3 procent.