Politie Noord-Ierland verdenkt ‘New IRA’ van autobom Derry

De politie in Noord-Ierland heeft zondag twee mannen aangehouden voor een mislukte aanslag met een autobom zaterdagavond in Londonderry. Dat meldt persbureau Reuters zondag. De politie vermoedt dat de verdachten lid zijn van de ‘New IRA’, een afsplitsing van de IRA. Die paramilitaire organisatie streefde met veel geweld een verenigd Ierland en onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk na, maar heeft aan het begin van deze eeuw de wapens neergelegd.

Niemand heeft vooralsnog de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Zaterdagavond rond 7.55 uur ontdekten agenten een verdacht busje dat geparkeerd stond bij het gerechtsgebouw in het centrum van Londonderry. Kort daarna kwam er een melding binnen bij de politie dat er een explosief bij de rechtbank achtergelaten was. Binnen een kwartier werd het gebied ontruimd.

Two men, both in their twenties, have been arrested by detectives investigating explosion outside Bishop Street courthouse in Derry/Londonderry. — PSNI (@PoliceServiceNI) January 20, 2019

“We zijn meteen in actie gekomen om mensen te gaan evacueren uit de nabijgelegen gebouwen, onder wie honderden hotelgasten, 150 mensen uit de Masonic Hall en een groot aantal kinderen uit een kerkelijke jeugdclub”, aldus assistent hoofdofficier Mark Hamilton in een verklaring.

De autobom kwam rond 8.10 uur tot ontploffing voor de rechtbank. Niemand raakte gewond. Het busje was afkomstig van een bezorger die eerder op de avond was ontvoerd door twee gewapende mannen. Die hebben volgens de politie het bestelbusje met explosief achtergelaten bij de rechtbank.

De politie spreekt van een moedwillige poging om mensen om het leven te brengen en noemt de aanval in een verklaring “ongelooflijk roekeloos”. “Gelukkig hebben de aanvallers niemand weten te doden.”

Soloheadbeg-hinderlaag

Saoradh (Iers voor: Bevrijding), een uiterst linkse, niet-geregistreerde politieke partij, geeft in een verklaring de schuld aan dissidente republikeinen. De partij legt een link tussen de huidige aanval en de Soloheadbeg-hinderlaag van honderd jaar geleden, die het begin inluidde van de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog.

Of er ook een link bestaat met de Brexit-onrust is onduidelijk. Gevreesd wordt door velen, zowel aan Ierse als aan Noord-Ierse zijde, dat de Brexit de vrede die twintig jaar geleden werd gesloten met de Goed Vrijdagakkoorden kan doen wankelen. Sommigen hebben zelfs de vrees uitgesproken dat met de terugkomst van een harde grens bij een no-deal-Brexit, de IRA ook weer terug kan komen.

Terug naar het verleden

Burgemeester John Doyle zegt tegen de Irish Times: “Woorden schieten tekort. Het is spijtig dat we hier nog een keer achter een politiecordon staan na een ontploffing in het stadscentrum. Vanavond ben ik erg ongelukkig omdat ik weet dat de mensen van deze stad verder willen gaan en een betere toekomst willen opbouwen. Ik ben diep bedroefd dat een minderheid in onze gemeenschap ons terug naar het verleden wil slepen. En wat erger is, mensenlevens bedreigen.”

Karen Bradley, de Noord-Ierse minister van Buitenlandse Zaken, zegt in een reactie: “Deze poging om de vooruitgang in Noord-Ierland tegen te gaan wordt door alle lagen van de bevolking veroordeeld. De kleine minderheid die verantwoordelijk is heeft Noord-Ierland helemaal niets te bieden en zal niet winnen.”

STATEMENT: The Secretary of State thanks @PoliceServiceNI and emergency services, and says voices across the political spectrum in are united against intolerable violence in Northern Ireland. pic.twitter.com/79hKZjIWBO — Northern Ireland Office (@NIOgov) January 20, 2019

New IRA

De New IRA is ontstaan uit de splinterbeweging Real IRA en een andere terreurgroep genaamd Radical Action Against Drugs (RAAD). Zo’n tien jaar geleden had de groep naar schatting zo’n tachtig tot honderd leden. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor verschillende gewelddadige acties. Zo zou de groep in februari 2016 nog een bom hebben laten ontploffen bij het huis van een agent in Londonderry en een jaar later zouden leden van de groep een agent hebben aangevallen. Ook in Belfast zijn de afgelopen jaren verschillende aanvallen geweest.