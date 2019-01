Mag Hayarpi nu weer verder studeren?

Na de blijdschap op vrijdag dan op zondag toch weer onzekerheid in de Haagse Bethelkerk. Daar biedt protestants Den Haag al bijna drie maanden lang ‘kerkasiel’ aan het Armeense gezin Tamrazyan. Het gezin kreeg er niet alleen gastvrijheid. Ook de druk op met name het CDA voor een ruimhartiger kinderpardon kreeg er vorm.

En met succes, zo leek het vrijdagavond laat, toen duidelijk werd dat het CDA ‘om’ was. Dat het CDA-Tweede Kamerlid, Madeleine van Toorenburg zaterdag in het Algemeen Dagblad zou betogen dat haar fractie het verzet tegen een ruimer kinderpardon zou staken.

Lees ook de analyse: Crisissfeer dreigt in kabinet na draai van CDA over kinderpardon

Maar wat betekenen die uitspraken voor die familie Tamrazyan? Mag de oudste dochter, de 21-jarige Hayarpi, nu verder gaan met haar studie econometrie in Tilburg? En de middelste, Warduhi (19) met haar opleiding mode- en business in Eindhoven? En kan de jongste, Seyran (15) weer terug naar de havo?

Dat kerkasiel heeft bijgedragen aan de beweging die het CDA nu maakt, is de overtuiging van predikant Derk Stegeman, een van de initiatiefnemers van het kerkasiel. „En afgaande op de uitlatingen van Van Toorenburg, voldoen deze drie aan de criteria voor dat kinderpardon. Maar gebeurt dat ook? We hebben nog niets gehoord.”

Het gezin Tamrazyan, dat in de kosterswoning verblijft en zich deze zondag niet in de kerk laat zien, is er ook niet gerust op, vertelt Stegeman. Ze weten van een gezin in het detentiecentrum Zeist, in dezelfde omstandigheden als zij, drie kinderen die in Nederland zijn geboren. Die dreigen te worden uitgezet.

Hayarpi schreef er zondag op Twitter een gedicht over:

Shushan, Vrej en Jemma

Drie jonge kinderen

Kwetsbaar

En toch opgepakt

Gedwongen meegenomen

In een donker busje

En nu achter een hek

Van een detentiecentrum

(...)

Onafgebroken kerkdienst

De protestantse gemeenschap in Den Haag wist uitzetting van de familie Tamrazyan tot nu toe te voorkomen door drie maanden lang onafgebroken een kerkdienst te organiseren. Want op basis van de ‘Algemene Wet op het binnentreden’ mag de politie een gebedsdienst niet verstoren. Die marathondiensten trokken zo’n 11.000 bezoekers, 800 predikanten gingen in de diensten voor.

„Tegelijkertijd hebben we intensief contact gehad met veel CDA’ers”, zegt Stegeman. „De partij was al goeddeels om. Er is voor het CDA-congres begin februari een resolutie in de maak over verruiming van dat kinderpardon, die op een meerderheid kan rekenen. We hebben voor ons kerkasiel zelfs adhesiebetuigingen gekregen van veel actieve CDA’ers, waaronder voormalige CDA-bewindslieden.” Ook de handtekeningenactie van programmaTV-maker Tim Hofman heeft volgens Stegeman voor veel steun gezorgd.

Nu het CDA ‘om’ is, zou het goed zijn als er in Den Haag snel een knoop wordt doorgehakt, vindt Stegeman. „Uitzetting van kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, moet stoppen. Die kinderen lopen aantoonbaar schade op door dit beleid. Ermee doorgaan is beleidsmatige kindermishandeling.”