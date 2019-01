Eerste natuurijsbaan open na matige tot strenge vorst

Na een nacht met matige tot plaatselijk strenge vorst is zondagochtend de eerste natuurijsbaan van deze winter geopend in Doorn. De Doornsche IJsclub meldt dat er vanaf 8 uur ‘s ochtends geschaatst kan worden zolang het weer het toelaat. Mogelijk gaan ook op andere plekken in het land nog natuurijsbanen open.

Zoals ieder jaar neemt de schaatskoorts toe met de lagere temperaturen. Zaterdag probeerden enkele doorgewinterde schaatsers al op sommige plekken in het noorden van het land te schaatsen op natuurijs. Maar veelal is het ijs nog te dun, dus het wordt niet aangeraden. Wel heeft schaatsbond KNSB de draaiboeken voor marathons op natuurijs al klaarliggen. Voor een marathon is drie centimeter ijs nodig. Er wordt dan een dun laagje water op een harde ondergrond, meestal asfalt, gespoten. Om veilig op open water te kunnen schaatsen moet er minstens 5 centimeter liggen voor een enkele schaatser en zo’n 8 tot 12 centimeter om met meerdere schaatsers het ijs op te gaan.

Koudste nacht tot nu toe

De nacht van zaterdag op zondag was de koudste nacht van deze winter tot nu toe, meldt Weerplaza. In het noorden van Friesland was het het koudst; in Leeuwarden bereikte de temperatuur zelfs -10,2 graden. Hierbij is sprake van strenge vorst.

In De Bilt koelde het afgelopen nacht af naar -5,1 graden Celsius. De laatste keer dat er daar sprake was van strenge vorst (-10,0) was op 25 januari 2013. Gemiddeld komen er in de winter ongeveer twaalf dagen met matige vorst voor.

Er ligt al een schitterende ijsvloer. Met maar -2 vannacht nog veel te dun. Maar alleen het plaatje is al genieten.#natuurijs #schaatsen pic.twitter.com/yvceUDNIkp — Warmondse IJsclub (@IJsclubWIJC) January 19, 2019

Het ziet er naar uit dat het in de nacht van zondag op maandag nog kouder wordt. Matige tot lokaal strenge vorst is volgens Weerplaza opnieuw mogelijk. “De omstandigheden voor vrieskou zijn ideaal, een heldere hemel en weinig wind.”

Dinsdag is de verwachting volgens Buienradar dat het gaat sneeuwen. Sneeuw is niet goed voor de groei van het ijs. Hoewel de dikte van het ijs naar verwachting de komende dagen nog wel zal toenemen, is van een kans op een grote tocht voorlopig nog lang geen sprake.