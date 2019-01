Een Amerikaans presidentschap, overschaduwd door Rusland

Achttien redenen somde de conservatieve columnist Max Boot begin januari op in zijn column in The Washington Post, redenen dat Trump wel een Russische agent móet zijn. In een wat ironisch, maar toch serieus antwoord schreef journalist Garrett Graff later in Wired dat hij hóópt dat Trump een Russische agent is, dan is hij tenminste geen ‘nuttige idioot’ voor de Russen – en dat is toch minder gênant voor de Amerikanen.

In drie weken tijd, tot op vandaag, de zondag dat Trump precies twee jaar in het Witte Huis zit, is het aantal berichten over Donald Trump, zijn campagnemedewerkers en hun banden met Rusland gegroeid tot een aardig stapeltje. Alleen de meest recente onthulling – nieuwssite BuzzFeed schreef donderdag dat de president zijn toenmalige persoonlijke advocaat heeft opgedragen te liegen tegen het parlement – is expliciet weersproken door de woordvoerder van speciaal aanklager Robert Mueller, dus die houden we buiten het rijtje. Maar dan nog resteert heel wat.

Kabinetsberaad

Op 2 januari spreekt president Trump met de pers na zijn eerste kabinetsberaad van het jaar. Om de een of andere reden brengt hij de Sovjet-invasie in Afghanistan van 1979 ter sprake, waarbij hij de intenties van de Russen verdedigt. „De reden dat Rusland Afghanistan binnenviel, is dat terroristen Rusland binnenkwamen.” De Russen, zegt Trump, „hadden alle reden daar te zijn.”

Op 8 januari dient speciaal aanklager Mueller een document in bij de rechtbank waarin hij onder meer schrijft dat Trumps voormalige campagneleider, Paul Manafort, de vertrouwelijke peilingen van het campagneteam heeft gedeeld met een man met wie hij eerder, tijdens jaren van politiek advieswerk in Oekraïne, nauw samenwerkte. Deze man, schreef Mueller eerder, „heeft banden met de Russische geheime dienst en hij had deze banden ook in 2016”.

Op 11 januari schrijft The New York Times dat de FBI in 2017 een onderzoek heeft geopend met als centrale vraag of Trump een agent was die Russische belangen diende en die van de Verenigde Staten schaadde. Dit gebeurde nadat de president op 9 mei 2017 FBI-directeur James Comey had ontslagen. Trump legde zelf in gesprekken een verband met het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het contraspionageonderzoek zou antwoord hebben moeten geven op de vraag of Trump welbewust voor Rusland werkte, of dat hij niet wist dat hij door de Russische regering werd gebruikt. Het onderzoek is later overgenomen door speciaal aanklager Robert Mueller, die werd aangesteld na het ontslag van Comey.

Mueller heeft in de afgelopen jaren nauwgezet toegezien op de radiostilte rond zijn werk

Poetin

Op 13 januari bericht The Washington Post dat Trump in de twee jaar van zijn presidentschap vijfmaal de Russische president Poetin heeft ontmoet zonder dat iets officieel is vastgelegd van wat zij bespraken. Na een ontmoeting tussen beide leiders in Hamburg, tijdens de G20-top in 2017, zou Trump zelfs de notities van de tolk hebben afgepakt en deze hebben gedwongen te zwijgen over wat was besproken.

Op 15 januari wordt bekend dat 11 van de 53 Republikeinse senatoren zich tegen het voorstel van de regering keren om de sancties op te heffen tegen de bedrijven van Oleg Deripaska, een aluminium-magnaat die nauwe banden heeft met president Poetin en in het verleden zaken deed met Paul Manafort. In het Huis van Afgevaardigden stemmen 136 Republikeinen met de Democraten mee tegen deze versoepeling. Maar de stemming in de Senaat geeft de doorslag. Aangezien daar een 60-40 meerderheid nodig is om het regeringsvoorstel af te wijzen, zullen de sancties worden opgeheven.

Explosief

De meest recente onthulling, van afgelopen donderdag, leek het meest explosief. Nieuwssite BuzzFeed schreef dat Trump zijn persoonlijk advocaat Michael Cohen zou hebben opgedragen te liegen tegen het congres over een bouwproject in Rusland. De Trump Organization had plannen voor een Trump Tower in Moskou. Cohen verklaarde dat de besprekingen begin 2016 waren gestopt, terwijl ze in feite doorliepen tot in de zomermaanden van 2016, toen Trump de presidentskandidaat van de Republikeinse Partij was

Democratische politici reageerden gretig. „Als het BuzzFeed verhaal klopt, moet Trump aftreden of worden afgezet”, schreef afgevaardigde Joaquin Castro uit Texas. Het Witte Huis ontkende de berichtgeving categorisch.

Vrijdagavond gaf de woordvoerder van het Mueller-onderzoek, wegens zijn standaardantwoord bijgenaamd Mr. No Comment, deze verklaring aan de media: „De beschrijving van BuzzFeed, van bepaalde verklaringen die zijn gedaan bij het bureau van de speciaal aanklager, en de omschrijving van documenten en getuigenissen die dit bureau heeft verkregen inzake Michael Cohens getuigenis voor het parlement, zijn niet accuraat.”

Als het bericht had geklopt, zou de handelwijze van de president, het aanzetten tot een valse getuigenis, inderdaad kunnen worden geschaard onder de ‘high crimes and misdemeanors’ zoals ze in de impeachment-procedure worden genoemd. Dat Cohen gelogen heeft over het Trump Tower project, stond al in een memo dat speciaal aanklager Mueller eind vorig jaar indiende bij de rechtbank in New York. Cohen zelf heeft tegenover de rechtbank verklaard dat hij tot zijn misdrijven is gekomen uit loyaliteit voor zijn voormalige werkgever.

Meineed

Maar in Muellers memo noch in Cohens verklaring wordt beweerd dat president Trump hem heeft aangezet tot meineed. De stelling van BuzzFeed dat dit wel zo is en vooral het feit dat de nieuwssite, zoals ze stelt, het bericht onderbouwde met bewijzen die Mueller zou hebben, bracht de speciaal aanklager in een netelige situatie. De nieuwssite baseerde zich op verklaringen van twee medewerkers van ,,een onderzoek” – een omschrijving die het bureau van Mueller niet uitsluit. Hoewel de verslaggevers later toegaven zelf geen documenten te hebben gezien, blijft BuzzFeed achter haar berichtgeving staan.

Waar of niet, het bericht van BuzzFeed bracht de integriteit van het Rusland-onderzoek in gevaar. Mueller heeft in de afgelopen jaren nauwgezet toegezien op de radiostilte rond zijn werk, vooral om zijn onderzoek uit politiek vaarwater te houden. De verklaring van vrijdag was een paardenmiddel, maar het lijkt te hebben gewerkt. Zelfs president Trump, die Mueller sinds zijn aanstelling continu beschuldigt van een heksenjacht en van partijdigheid, maakte hem vrijdag een compliment. „Ik ben de speciaal aanklager erkentelijk voor zijn verklaring.” Trump vat de kwestie op als een morele overwinning na de reeks van schadelijke berichten. Wat een „heel droevige dag voor de journalistiek” was, is volgens de president „een geweldige dag voor het land”.

De vraag die boven het Witte Huis blijft hangen, is wat het uiteindelijke resultaat van Muellers onderzoek voor Trump en het land zal betekenen. In Washington wordt gespeculeerd dat Mueller de eindfase nadert, maar zekerheid daarover bestaat niet.