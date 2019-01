De verlamming van de democratie

Ik heb de afgelopen dagen met stijgende verbazing én onrust gekeken naar wat zich in het Verenigd Koninkrijk afspeelt. Het antwoord op de vraag hoe het nu verder moet, is eenvoudig: niemand weet het. Het is onduidelijk met welk voorstel premier May maandag naar het parlement komt. Europa denkt intussen aan een harde Brexit of uitstel.

Intussen blijkt uit een overzicht dat mijn collega’s van de economieredactie maakten dat veel Nederlandse bedrijven niet voorbereid zijn op een ‘no deal’. Collega Mark Beunderman zette haarfijn uiteen dat de Wereldhandelsorganisatie niet echt een alternatief is voor de Europese Unie.

Terwijl het Verenigd Koninkrijk in een politiek moeras lijkt weg te zinken, zit ook het politieke debat in de VS, een flauwe woordspeling, muurvast. De shutdown is intussen de langste in de geschiedenis van de VS. De schade neemt snel toe. Volgens politiek analist John Zogby sleurt president Trump met zijn onverzettelijkheid zijn partij mee naar beneden.

In een nieuw boek, dat door onze correspondent Bas Blokker met vijf ballen werd bekroond, legt de Amerikaanse journalist Michael Lewis uit dat Donald Trump lak heeft aan de expertise van zijn federale ambtenaren. Blokkers recensie eindigt met de onheilspellende woorden: “Wie deze weken ziet hoe koppig president Trump de gedeeltelijke shutdown van de overheid rechtvaardigt, ontkomt na lezing van The Fifth Risk niet aan de gedachte dat het hem domweg niet uitmaakt of de overheid zijn publieke taken vervult.”

Tot slot: afgelopen donderdag hieven redactie en medewerkers het glas op de goede resultaten van NRC. Hier leest u wat ik aan mijn collega’s vertelde over ons vak en onze missie.