Advocaten Gatti: ‘Concertgebouworkest spreekt niet de waarheid’

Daniele Gatti, de ontslagen chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. Foto Remko de Waal/ANP

De advocaten van Daniele Gatti, de afgelopen zomer ontslagen chef-dirigent van het Concertgebouworkest, hebben zondagavond fel gereageerd op de interviews die Concertgebouworkest-directeur Jan Raes afgelopen week gaf, onder meer in NRC Handelsblad.

In de verklaring schrijven de advocaten dat Raes daarin „uitingen doet die niet corresponderen met de waarheid”. Hoofdverwijt is dat dirigent Gatti niet de kans heeft gekregen zich te verweren tegen de nieuwe aanklachten van ongepast gedrag, dit keer vanuit Amsterdam.

In het licht van Raes’ recente verklaringen ziet Gatti zich nu genoodzaakt te „erkennen dat het management van het Concertgebouworkest geen intentie meer heeft om tot een vriendschappelijke schikking te komen”. Gatti ziet zich gedwongen „dienovereenkomstig te handelen”.

Anders dan wordt beweerd, aldus Gatti’s advocaten, gingen de gesprekken tussen Gatti en vertegenwoordigers van het orkest alleen over de inhoud van het artikel dat 26 juli 2018 verscheen in The Washington Post. Daarin beschuldigen twee zangeressen Gatti van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat zou hebben plaatsgevonden in 1996 en 2000. Over nieuwe meldingen door vrouwelijke personeelsleden van het Concertgebouworkest is daarbij niet gesproken, aldus de advocaten.

Nadat het orkest 2 augustus 2018 bekendmaakte de samenwerking met Gatti „per onmiddellijk te beëindigen”, hebben Gatti en zijn advocaten naar eigen zeggen direct een gesprek met de directie van het orkest aangevraagd. Dat gesprek kwam er pas op 19 november j.l. Een verzoek om inzage in de recente klachten door vrouwelijke RCO-personeelsleden werd door het orkest niet ingewilligd. Wel zou Raes in dat gesprek, gevraagd naar de aard van het vermeende „ongepaste gedrag” van Gatti, hebben ontkend dat diens gedrag zou kunnen worden omschreven als „seksueel grensoverschrijdend”.

Advocaten van beide partijen hebben daarna geprobeerd te komen tot een gemeenschappelijk statement. Dat kwam er niet „omdat Gatti geen afstand wilde doen van financiële compensatie”, aldus zijn advocaten. Sindsdien liggen de gesprekken stil, maar „de onderhandelingen zijn nooit officieel beëindigd”.

Gatti en zijn advocaten verwijten het orkest dat er publieke beschuldigingen aan zijn adres zijn gedaan zonder dat hij de kans heeft gekregen zich daartegen te verdedigen; een werkwijze die hij „onjuist en ten strengste verwerpelijk” noemt.

De directie van het Concertgebouworkest was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.

De verklaring van Gatti komt niet direct van zijn advocaat, maar via het in klassieke muziek gespecialiseerde Italiaanse communicatiebureau Skill&Music. Naast Gatti’s eerste advocaat Alberto Borbon ondertekent nu ook Matteo Guidotti, van een tweede advocatenbureau.