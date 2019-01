Botsing tussen inheemse Amerikaan en jonge Trumpaanhangers

Een bisdom in de Amerikaanse staat Kentucky heeft excuses aangeboden voor het gedrag van leerlingen van de Covington Catholic High School, een katholieke middelbare jongensschool. Er is een onderzoek gestart naar het gedrag van de jongens tegenover een aantal inheemse Amerikanen op leeftijd, zaterdag in Washington D.C.

De jongens, velen met een campagnepetje van de Amerikaanse president Donald Trump op (Make America Great Again), namen vrijdagmiddag deel aan een jaarlijkse demonstratie tegen abortus, op de trappen van het monument van oud-president Abraham Lincoln. Iets verderop, op de Washington Mall, was tegelijkertijd een mars bezig die aandacht vroeg voor de situatie van de inheemse bevolking van de Verenigde Staten. Opnames van de botsing waren dit weekend trending topic op Twitter, en werden door honderdduizenden gedeeld op sociale media.

Veteraan

Eén van de demonstranten aan inheemse zijde kwam oog in oog te staan met een van de jongeren, die zeer dichtbij hem komt staan en hem strak aankijkt terwijl de oudere man op zijn trom blijft slaan en ceremoniële liederen zingt. De man is opgespoord door Amerikaanse media. Nathan Philips (64) blijkt behalve lid van een inheemse gemeenschap ook activist en oorlogsveteraan, zo’n beetje de meest gerespecteerde groep Amerikanen.

“De sfeer werd grimmig en ik dacht ik moet hier wegkomen”, zei Philips zaterdag tegen The Washington Post. “Ik liep richting het Lincoln Monument toen de jongen voor me kwam staan. Ik kon geen kant op.”

Tekst loopt door onder de video

Nu de shutdown door Trumps onverzettelijkheid aanhoudt, stijgen de kosten. Op welke opbrengsten rekent de president?

Te zien is hoe de jongen minutenlang op provocerende wijze voor Philips blijft staan, die op zijn beurt onverstoorbaar door gaat met zingen, terwijl de jonge menigte om hen heen joelt, lacht en schreeuwt. Volgens Philips zelf riepen de jongens onder meer ‘Build that wall’, een populaire slogan op bijeenkomsten van president Trump, waarin aanhangers roepen om een grensmuur bij Mexico. Amerikaanse overheidsinstellingen zijn al bijna een maand gesloten omdat Trump weigert akkoord te gaan met begrotingsplannen waarin de benodigde 5 miljard dollar voor die muur niet zijn opgenomen. De Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden weigeren op hun beurt Trump het geld in te laten zetten. In de video die van het incident de rondte doet is overigens niet te horen dat de jongens de leus roepen.

Illustratief

“Dit is inheems land”, zegt een zichtbaar geëmotioneerde Philips na afloop. “We horen hier geen muren te hebben. Die hebben we nooit gehad. Ik zou willen dat die jongens hun energie gebruikten om Amerika écht beter te maken.” De organisatie achter de mars waaraan Philips deelnam noemt de confrontatie “illustratief voor het discours in het Amerika van president Trump.”

Tekst loopt door onder de video

Het bisdom van Covington en de school van de jongens, die jaarlijks leerlingen naar het anti-abortusprotest stuurt, hebben zaterdag een gezamenlijke verklaring naar buiten gebracht. Tegen de krant The Cincinnati Enquirer zeggen zij: “We onderzoeken de zaak en zullen gepaste maatregelen nemen. Dat kan ook betekenen dat de jongens van school gestuurd worden.”

Congreslid Deb Haaland, die net als Philips van oorspronkelijke Amerikanen afstamt, Deb Haaland sprak was vrijdag een van de sprekers op de Indigenous Peoples March. “Deze haat, respectloosheid en intolerantie laten zien hoe het algemeen fatsoen is vergaan onder dit kabinet”, schrijft ze op Twitter. “Hartverscheurend.”