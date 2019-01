Acht VN-soldaten gedood bij aanval in Mali

In Mali zijn zeker acht soldaten van een vredesmissie van de Verenigde Naties (VN) gedood. Een VN-woordvoerder veroordeelt de “verschrikkelijke” aanval, waarbij ook meerdere mensen gewond raakten.

Rebellen bestormden een kamp bij het stadje Aguelhoc met gewapende voertuigen, laat een woordvoerder van de missie weten. De gedode militairen waren alle acht afkomstig uit Tsjaad en gelegerd in het noordoosten van Mali, op ruim 1.600 kilometer rijden van hoofdstad Bamako. Op 450 kilometer rijden van Aguelhoc ligt de stad Gao, waar Nederlandse VN-troepen actief zijn. Zij bouwen vanaf 1 mei hun aanwezigheid af.

Het ging nog nooit zo slecht met de veiligheid van Mali als nu. Dagelijks aanslagen, honderden scholen dicht, een etnische oorlog dreigt. Toch stopt Nederland met de VN-missie.

In 2014 kwamen vier Tsjadische militairen om het leven in Aguelhoc, toen rebellen een autobom af lieten gaan bij hun kamp. Op nieuwjaarsdag dit jaar werden 37 burgers gedood bij een aanval op een dorp in het centrale deel van het land.

De situatie in Mali is instabiel sinds Toeareg-rebellen uit buurland Libië en islamitische extremisten in 2012 in opstand kwamen in het noorden van het land. Frankrijk greep in, waarna een internationale VN-macht volgde. In totaal hebben 25 landen op het moment troepen in Mali gelegerd.