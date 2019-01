Explosie bij lek in pijpleiding Mexico: 20 doden, 70 gewonden

Zeker twintig mensen zijn vrijdag omgekomen en ruim zeventig mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een lekkende pijpleiding in Mexico, toen omwonenden brandstof uit het lek verzamelden in emmers en vuilnisbakken. Dat meldt persbureau AP.

Het lek is veroorzaakt door een gat dat brandstofdieven in de pijpleiding hadden geboord, aldus oliemaatschappij Petroleos Mexicanos (Pemex). De brand brak uit bij een dorp in de deelstaat Hidalgo, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Mexico-Stad.

Op videobeelden is te zien dat tientallen bewoners van de plaats Tlahuelilpan zich hadden verzameld om lekkende brandstof op te vangen in emmers, vuilnisbakken en andere containers. Een geiser van brandstof spoot de lucht in vanuit het lek in de pijpleiding.

Ernstige brandwonden

Een feestelijke stemming sloeg echter om in paniek toen de olie uit het lek een explosie veroorzaakte. Ook de pijpleiding vloog in brand. Volgens de gouverneur van Hidalgo, Omar Fayad, waren twintig mensen op slag dood. Tientallen anderen liepen ernstige brandwonden op. “Zorgen voor de gewonden is onze grootste prioriteit”, aldus Fayad.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador liet via Twitter weten dat hij de situatie diep betreurt:

Lamento mucho la grave situación que se padece en Tlahuelilpan por la explosión de un ducto. Estoy en Aguascalientes y, desde que el director de Pemex y el secretario de Defensa me informaron, di instrucciones para que se controle el fuego y se atienda a las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 19, 2019

Volgens de politie ontstond het lek rond vijf uur plaatselijke tijd. Twee uur later vloog de pijpleiding in brand. Diefstal van brandstof komt veel voor in Mexico; volgens de regering kostte dat probleem het land vorig jaar meer dan 3 miljard dollar (2,6 miljard euro).