Trump voelt zich de morele winnaar na ‘nepnieuws’ van BuzzFeed

Michael Cohen hield Donald Trump op de hoogte van de ontwikkelingen rond het bouwproject. Hij vergaderde ten minste tien keer over het project met Trump zelf, toen nog kandidaat voor het presidentschap. Ook zou hij Trumps dochter Ivanka en zijn zoon Donald jr. op de hoogte hebben gehouden.

Trump wilde dat Cohen in het kader van de onderhandelingen een ontmoeting tussen Trump en de Russische president Poetin zou regelen. ,,Make it happen”, zou Trump hem hebben gezegd.

Trump gelastte Cohen, toen hij later in het Congres moest verschijnen om hierover te worden gehoord, te liegen over de duur van de besprekingen met Moskou. De advocaat moest verklaren dat de onderhandelingen maanden eerder waren afgeketst dan ze in feite waren – ze liepen namelijk nog door toen Trump de enige overgebleven Republikeinse kandidaat was.

Lekkende ambtenaren. BuzzFeed zegt deze informatie te hebben gekregen van „twee federale justitie-ambtenaren die zijn betrokken bij een onderzoek naar deze kwestie”.

Bewijzen over Trumps opdracht aan Cogen. Volgens BuzzFeed heeft het bureau van speciaal aanklager Robert Mueller bewijzen voor Trumps opdracht aan Cohen om het congres voor te liegen uit „interviews met verscheidene getuigen werkzaam bij de Trump Organization en interne emails van het bedrijf, tekstberichten en een archief van andere docmenten”. Met die informatie geconfronteerd zou Cohen tijdens verhoren door het team van Mueller hebben toegegeven dat hij deze opdracht had gekregen.

High crimes and misdemeanors

Als het bericht had geklopt, dan zou de handelwijze van de president inderdaad kunnen worden geschaard onder de ‘high crimes and misdemeanors’ zoals ze in de impeachment-procedure worden genoemd. Ironisch genoeg had de door Trump voorgedragen kandidaat-minister van Justitie dit precies zo verklaard tijdens zijn verhoor in de Senaat. William Barr, ervaren jurist en onder president George Bush sr. al eens minister van Justitie, had in 2017 op eigen initiatief een lijvig memo geschreven voor president Trump. Daarin zette hij uiteen dat het feit dat Trump FBI-directeur James Comey had ontslagen, niet kon worden opgevat als belemmering van de rechtsgang. Trump zelf had dit ontslag in verband gebracht met het Rusland-onderzoek waar FBI-agenten aan werken. Barr meende dat het ontslaan van de directeur binnen de normale bevoegdheden van de president lag.

Hierover ondervraagd in de Senaat, zette Barr uiteen op welke gronden een persoon wel schuldig kan worden bevonden aan belemmering van de rechtsgang: bijvoorbeeld het aanzetten tot een valse getuigenis, het veranderen of verdoezelen van bewijsmateriaal. Deze vragen werden in het Senaatsverhoor voor de benoeming van Barr niet uit juridisch-theoretische nieuwsgierigheid gesteld. Speciaal aanklager Mueller diende in november een memo in bij de rechtbank, waarin werd gesteld dat Trumps toenmalige persoonlijk advocaat Michael Cohen had gelogen in zijn getuigenis voor het parlement over het Trump Tower-project.

Niet aangezet tot meineed

Nergens in dat memo van Mueller wordt gesuggereerd dat president Trump zijn toenmalige advocaat zou hebben aangezet tot meineed. De suggestie van BuzzFeed dat dit wel zo is, bracht Mueller in een netelige situatie. Vooral het feit dat de nieuwssite dit schreef te beweren op grond van verklaringen van twee medewerkers van „een onderzoek” – de verslaggevers hebben zelf geen documenten gezien, schrijft de website in een nadere verklaring – brengt de integriteit van het Rusland-onderzoek in gevaar. Mueller heeft in de afgelopen jaren nauwgezet toegezien op de radiostilte rond zijn werk, het is de enige manier om uit politiek vaarwater te blijven.

Op zaterdag plaatste Trump nog een tweet over Buzzfeed: