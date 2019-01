Rapper Ronnie Flex wint Popprijs 2018

Rapper Ronnie Flex is de winnaar van de Popprijs 2018, de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen.

Lees ook: Wie wint de Popprijs 2018?

De 26-jarige Ronnie Flex, artiestennaam van Ronell Langston Plasschaert, scoorde vorig jaar de nummer 1-hit ‘Non Stop’, van zijn derde album Nori.

“In een jaar waarin hiphop de hitparades en het uitgaansleven zo wist te domineren was er één artiest die er in veel opzichten bovenuit stak”, oordeelde de jury.

“De Nederlandse hiphop heeft met Ronnie Flex de beste missionaris die het zich kan voorstellen. Hij loopt voorop in de muzikale ontwikkeling van het genre, staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen.”

Daarnaast roemt de jury Ronnie Flex om zijn keuze om niet voor de gemakkelijke weg te gaan. Hij koos heel nadrukkelijk niet voor optredens in discotheken begeleid door bandopnames, maar voor een volledige liveshow compleet met band. “Zo gaf hij andere rappers in Nederland het juiste voorbeeld.”

Belangrijkste bijdrage

De Popprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die volgens de jury in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay.

Winnaar van de Popprijs: Ronnie Flex. ,,O, dr is ook nog doekoe bij? Ik had geen idee.” #noorderslag2019 pic.twitter.com/CDEnlaNIAI — Amanda Kuyper (@amandakuyper) January 19, 2019

Vorig jaar ging de Popprijs naar Kensington. Eerdere winnaars zijn onder anderen Dj Armin van Buuren, The Common Linnets, Marco Borsato, 2 Unlimited en Herman Brood.

Ronnie Flex won de Popprijs eerder in 2015, als onderdeel van het jonge hiphopcollectief New Wave. Flex, die afkomstig is uit Capelle aan den IJssel, bracht in herinnering hoe hij in 2011 zijn eerste videoclip uitbracht. Hij droeg de prijs op aan de onlangs overleden Rotterdamse rapper Feis.

De jury sprak waardering uit voor zijn raps en bijzondere door autotune gedreven zangstijl. “Ook als tekstdichter geldt hij al jaren als groot voorbeeld voor aspirant rappers.”

Popjournalistiek

Radiomaker Fernando Halman kreeg eerder zaterdag de Pop Media Prijs 2018. De prijs is bedoeld om popjournalistiek in de breedste zin te stimuleren. Eerdere winnaars waren onder anderen Anton Corbijn, Eric Corton en Leo Blokhuis.

Het Cultuurfonds Pop Stipendium 2019 ging dit jaar naar electropopartiest Thomas Azier. Met deze beurs wil wil het Prins Bernhard Cultuurfonds elk jaar een beginnende popband of popartiest stimuleren zich verder te ontwikkelen.

Steun voor talentvolle popmuzikanten

Ook minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) bezocht het festival zaterdag. Zij maakte bekend samen met de popsector tot en met 2021 900.000 euro per jaar uit te trekken voor talentvolle popmuzikanten, meldt het ANP.

Popinvesteringsregeling Upstream moet poptalent ruimte geven om te experimenteren en te vernieuwen. Muzikanten kunnen met het geld nieuw materiaal opnemen of werken aan hun show en presentatie. Nu kunnen ze dat soort investeringen vaak niet opbrengen, ook omdat je in Nederland niet snel rijk wordt van de muziek.

Met wat financiële hulp uit Upstream kunnen ze toch “een volgende stap zetten in hun carrière”, hoopt Van Engelshoven. Tweederde van het geld komt van het ministerie. De rest legt de muziekwereld bij.