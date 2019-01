R. Kelly aan de kant gezet door platenlabel na misbruikschandaal

Platenmaatschappij RCA Records heeft het contract van zanger R. Kelly ontbonden. Dat melden muziekblad Billboard en The New York Times vrijdag op basis van bronnen bij het label. De breuk volgt op hernieuwde ophef om seksueel misbruik waaraan de R&B-artiest zich schuldig zou hebben gemaakt.

R. Kelly en RCA Records, eigendom van Sony Music, waren vrijdag niet beschikbaar om commentaar te geven aan Billboard en The New York Times. De naam van de zanger is wel verdwenen van de pagina met artiesten op de website van RCA, waar hij vorige week nog wel op stond.

Twee weken geleden raakte Kelly (52) in opspraak vanwege de documentairereeks Surviving R. Kelly, waarin ruim vijftig vrouwen vertellen dat ze seksueel zijn misbruikt door de muzikant. Aanklagers in de Amerikaanse staten Georgia en Illinois openden naar aanleiding van de documentaire strafrechtelijke onderzoeken naar Kelly.

Seksueel wangedrag

Kelly, die wereldhits scoorde met nummers als ‘I Believe I Can Fly’ en ‘The World’s Greatest’, is in het verleden al vaker in verband gebracht met seksueel wangedrag. In 2002 dook bijvoorbeeld een video op waarin Kelly seks zou hebben met een minderjarig meisje. Twee jaar geleden werd Kelly er door drie ouderparen van beschuldigd dat hij hun dochters zou vasthouden in een sekssekte. De artiest ontkent alles en is ook nooit veroordeeld.

Lees ook dit Twistgesprek: Moet R. Kelly geboycot worden of niet?

De aantijgingen aan het adres van Kelly in de documentaire leidden tot grote verontwaardiging, op sociale media en ook onder collega-artiesten. Onder anderen Lady Gaga en Chance The Rapper namen publiekelijk afstand van Kelly. Zijn muziek staat nog wel op streamingdiensten als Spotify.

Vorige week werd bekend dat R. Kelly ondanks alle ophef naar Nederland komt voor een optreden. In april geeft hij een show in The Box in Amsterdam. De boeker van het concert zei toen tegen NRC Kelly onschuldig te achten tot het tegendeel is bewezen. Het optreden gaat, aan de site van The Box te zien, vooralsnog door.