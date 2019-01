Postuum Mobilisatie-Oorlogskruis voor zeven KNIL-militairen

Zeven militairen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL), die in januari 1942 werden geëxecuteerd door het Japanse leger, zijn zaterdag postuum gedecoreerd. Nabestaanden ontvingen tijdens een ceremonie op het militair ereveld in Loenen het Mobilisatie-Oorlogskruis.

De zeven militairen behoorden tot de groep van 215 KNIL-soldaten die op het Indonesische eiland Tarakan waren gestationeerd. In 1942 bewaakte en bediende die groep twee kustbatterijen, bij Peningki en Karoengan. Japanse luchtaanvallen op het olierijke eiland Tarakan vormden in december 1941 en januari 1942 het begin van de invasie. De militairen wisten niet dat hun eenheid zich had overgegeven aan de Japanse troepen en vochten door. Met de kustbatterijen brachten zij twee Japanse mijnenvegers (vaartuigen die worden ingezet om zeemijnen op te ruimen) tot zinken.

Toen daarna de 215 KNIL-bemanningsleden werden overmeesterd en krijgsgevangenen werden gemaakt door de Japanners, executeerde de Japanse marine de soldaten. Dat gebeurde op 19 januari 1942, voor de kust van het eiland.

Lees ook over het eerherstel waar Molukse KNIL-veteranen voor strijden

Bij de uitreiking van het Oorlogskruis hield Inspecteur der Veteranen Hans van Griensven een toespraak. Hij zei daarin dat de geschiedenis van de KNIL en de omgekomen soldaten “nooit verleden tijd” wordt. “De gruwelijke manier waarop zij zijn omgekomen, laat ons iedere keer weer beseffen wat oorlog echt inhoudt.” Bij het militair ereveld in Loenen staat een speciaal monument voor de soldaten die bij het eiland Tarakan werden gedood door de Japanners.

In 2017 kregen Molukse militairen van het voormalige KNIL officieel de veteranenstatus. In juli vorig jaar werden zij voor het eerst vertegenwoordigd op Veteranendag.