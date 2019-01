PEC Zwolle verslaat Feyenoord: 3-1

Feyenoord is de tweede seizoenshelft slecht begonnen. De nummer drie op de ranglijst verloor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het werd zaterdag in Zwolle 2-1.

Het was wel een geslaagde avond voor Jaap Stam, de nieuwe trainer van PEC. Hij beleefde een geslaagd debuut als hoofdcoach in de eredivisie.

PEC Zwolle kwam na een half uur spelen op voorsprong, dankzij een kopbal van Bram van Polen. Robin van Persie trok de stand al snel weer gelijk uit een vrije trap, maar kort na rust nam de thuisclub weer de leiding. Vito van Crooy werkte de bal langs keeper Justin Bijlow. Bijlow moest kort daarna met een voetblessure van het veld en werd vervangen door Kenneth Vermeer. Ook hij kon een verdere uitloop van PEC niet voorkomen: Younes Namli passeerde de doelman in het laatste kwartier van de wedstrijd.

AZ wint van FC Utrecht

Eerder op de avond won AZ overtuigend van FC Utrecht: het werd 3-0. Hierdoor is AZ dezelfde club ook gepasseerd op de ranglijst. Beide clubs staan op plek 4 met 28 punten.

Zaterdag speelden ook ADO en VVV. Dat werd 2-4, in het voordeel van de uitploeg VVV. In de slotfase van die wedstrijd wist VVV uit te lopen, in eerste instantie dankzij een overtreding van doelman Robert Zwinkels, op Peniel Mlapa. Bij een gelijkspel kreeg hij daarom een strafschop tegen, die door Mlapa werd benut (2-3). Ver in extra tijd maakte Jay-Roy Grot het Haagse drama nog groter. (ANP)