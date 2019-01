Nieuwe verdachten in beeld voor beramen liquidatie officier van justitie

Justitie heeft twee nieuwe verdachten in beeld voor betrokkenheid bij het beramen van een moordaanslag op voormalig officier van justitie Greetje Bos. Dat bevestigt het OM zaterdag naar aanleiding van een artikel in BN/De Stem. Bos leidde het strafrechtelijk onderzoek naar oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto en moest meerdere keren onderduiken vanwege doodsbedreigingen aan haar adres.

Het gaat volgens BN/De Stem om twee mannen uit Klundert en Steenbergen, die banden hebben met motorclubs. Een woordvoerder van justitie wil dat niet rechtstreeks bevestigen, maar zegt wel dat het BN/De Stem-artikel “geen fouten bevat”. De mannen werden al in november vorig jaar opgepakt. Ze werden verhoord en daarna weer vrijgelaten. Desondanks zijn ze nog altijd verdachten. Waarom de mannen niet meer vast zitten, wil justitie niet zeggen.

In BN/De Stem zeggen de advocaten van de nieuwe verdachten dat de mannen niets met de zaak te maken hebben. “Als het verwijt zo sterk is, waarom laat de politie hem dan na een paar uur weer gaan?”, zegt de ene raadsman. De andere zegt dat zijn cliënt “stomverbaasd” was toen hij de beschuldiging hoorde.

Dat er nieuwe verdachten in beeld zijn in de zaak, is opmerkelijk. Eerder waren twee andere mannen, onder wie Klaas Otto zelf, in beeld bij het OM. Otto, die zelf in de gevangenis zat, zou in 2017 een 44-jarige man opdracht hebben gegeven Bos te vermoorden. Het duo werd aangehouden, maar uiteindelijk ging justitie wegens een gebrek aan bewijs niet over tot vervolging. Daarna leek het onderzoek op een dood spoor beland. De verdenking tegen de mannen uit Noord-Brabant laat zien dat dit wellicht toch niet zo is.

Schuiladres

Bos bracht in 2017 een tijd door op een schuiladres. In juni vorig jaar moest ze opnieuw onderduiken, omdat was gebleken dat het in haar woonplaats Breda niet veilig was. Destijds was niet duidelijk of de noodgedwongen verhuizingen van Bos iets te maken had met het eerdere liquidatiegevaar, of dat er een nieuwe dreiging was ontstaan. Bos stopte in mei als officier van justitie en is inmiddels wethouder in Breda.

Klaas Otto kreeg afgelopen oktober zes jaar gevangenisstraf voor afpersing, bedreiging, zware mishandeling en het witwassen van 1,3 miljoen euro. Het OM, dat in hem een beroepscrimineel ziet, wil hem langer achter de tralies en ging in hoger beroep. Otto richtte No Surrender in 2013 op en verliet de club drie jaar later.