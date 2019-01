Leger VS: 52 militanten van Al-Shabaab gedood

Het Amerikaanse leger heeft met een luchtaanval in Somalië 52 “militanten” van Al-Shabaab gedood. Dat meldt Africa Command, het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger voor operaties in Afrika zaterdag.

De luchtaanval werd zaterdag uitgevoerd in de zuidwestelijk gelegen regio Midden-Juba. Somalische troepen waren daar onder vuur komen te liggen van “een grote groep Al-Shabaab-strijders”. In een verklaring over de luchtaanval meldt het commandocentrum dat het inschat dat daarbij geen burgers werden gedood of verwond.

Het is niet duidelijk welke gevolgen de aanval van Al-Shabaab had op de nationale Somalische troepen: in de verklaring staat niet of Somalische soldaten gewond zijn geraakt. Volgens de titel van de persverklaring is de terreurorganisatie “vernederd door de Verenigde Staten en de federale overheid van Somalië”.

Lees meer over de terreurgroep, die verzwakt lijkt door verlies van territorium, maar nog niet verslagen is

Al-Shabaab vecht in Somalië tegen de centrale overheid. De organisatie wil in dat land een islamitische staat vestigen, gebaseerd op de sharia. De extremisten voeren ook aanslagen en aanvallen uit in buurlanden, voornamelijk in Kenia.

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi voerden leden van de terreurgroep dinsdagmiddag een aanval uit op een groot hotel- en kantorencomplex. Zij hielden een deel van dat complex meerdere uren vast. Nadat de aanslag woensdagochtend was beëindigd door Keniaanse veiligheidstroepen, bleek dat daar zeker vijftien mensen waren omgekomen.

De Verenigde Staten werkt met het Somalische leger aan het bestrijden van de terreurgroep. Zo worden vaker drone-aanvallen uitgevoerd op de strijders. Vorig jaar werden zeker 47 aanvallen uitgevoerd op posities van de terreurgroep.

Het bericht van de Amerikaanse legereenheid Africa Command: