Gekleurde billen in de wei

Met puberdochter rij ik langs een weiland vol schapen met gekleurde achterwerken. Dochter vraagt, ik leg uit. Iets met ram, tuigje met kleurtjes en periodes en lammetjes. Dochter denkt na en merkt op: „Goh, dus eigenlijk is het een stempel voor als ze seks hebben gehad?” Ik kan niet anders dan bevestigen. Ik zeg dat het voor ouders van puberkinderen ook wel interessant zou kunnen zijn, zo’n stempel. Waarop dochterlief antwoordt: „Ja, maar jij hebt je stempel gewoon naast je zitten.”

