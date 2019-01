CDA en D66 komen met plan versoepeling kinderpardon

De regeringspartijen CDA en D66 hebben een plan aangeboden aan staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) om de regels voor het kinderpardon te versoepelen. Als dit wordt uitgevoerd zouden meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking moeten komen voor een verblijfsvergunning. Dat meldt de krant AD zaterdag en bevestigt een woordvoerder van D66 tegen NRC.

Het plan betekent vooral een omslag van het CDA, dat eerder nog tegen een verruiming van het kinderpardon was. D66 was al eerder voor een versoepeling van het beleid. De grootste regeringspartij VVD is nog steeds tegenstander, terwijl de achterban van ChristenUnie juist aandringt op verruiming van het pardon. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP waren al voor een bredere toepassing. Op Twitter zegt PvdA-voorman Lodewijk Asscher aankomende week om een kameruitspraak te zullen vragen.

‘Meewerkcriterium’

De twee partijen stellen onder andere voor om het ‘meewerkcriterium’ minder strikt toe te passen. Het meewerkcriterium houdt in dat het gezin verplicht is actief mee te werken aan het eigen vertrek. Doen de gezinsleden dit niet, dan maken zij minder kans op een verblijfsvergunning. Het plan stelt dat deze voorwaarde nu nog te streng wordt toegepast. Zo verliest een gezin dat één afspraak bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) mist al zijn kans op het pardon. Ook zouden mensen die nog een procedure hebben lopen alvast mee moeten werken aan hun vertrek, terwijl zij nog kans zouden hebben om te blijven.

Andere speerpunten in het voorstel zijn meer personeel voor het IND om de wachttijden te verkorten, voorrang voor asielverzoeken van gezinnen met kinderen en meer geld en mankracht voor DT&V, de instantie die terugkeerbeleid uitvoert. Als DT&V kan helpen perspectief te creëren in het land van herkomst, zouden de gezinnen eerder terugkeren, zo stelt het plan.

Spanning in de regering

De ChristenUnie is verheugd met de nieuwe voorstander voor het kinderpardon. “De ChristenUnie staat, samen met de PvdA, aan de wieg van het kinderpardon en is dus ook altijd voor verdere verruiming geweest. Daar spanden en spannen we ons voortdurend voor in - tijdens en na de formatie. Dat we daarin vandaag bijval krijgen van het CDA, is goed nieuws,” schrijft kamerlid Joël Voordewind op Twitter.

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen licht het voorstel toe: “We zien jaar in jaar uit verdrietige gevallen voorbij komen en een asielprocedure die niet goed werkt. Uiteindelijk zijn kinderen daar de dupe van, terwijl zij er juist niets aan kunnen doen. Met deze voorstellen hopen we dat in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.”

Lili en Howick

Het nieuwe voorstel borduurt voort op een memo van de advocaat van Lili en Howick, Flip Schüller. De twee kinderen, die geboren zijn in Armenië, dreigden afgelopen najaar te worden uitgezet na tien jaar in Nederland. Ze liepen daarop weg bij hun pleeggezin en raakten vermist. Door de vermissing en de ophef die daaromtrent ontstond mochten Lili en Howick op het laatste moment toch in Nederland blijven.

De partijen Denk, PVV en Forum voor Democratie hebben nog niet gereageerd op het voorstel.