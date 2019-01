‘Bloemen geven een goede energie’

Drie jaar geleden vluchtte Amir Targholizadeh uit Iran naar Nederland. „Het was voor mij niet veilig in Iran”, zegt hij op de Utrechtse markt op het Vredenburgplein. „Ik ben christelijk en voor christenen is het niet veilig.” Over zijn vlucht naar Nederland wil hij ooit nog eens een boek schrijven.

Nu ontwerpt hij kleding en accessoires bij het RecycleLAB in Bilthoven, van Trudie van Haaster. Daar wordt alleen gewerkt met, de naam zegt het al, gebruikt materiaal. Ook in Iran was hij ontwerper.

Elke week gaat Targholizadeh naar de markt. „De connectie met de mensen hier, die is goed voor iedereen.”

Wat koop je op de markt?

„Heel veel. Veel noten, groenten. Ik heb hier ook mijn horloge gekocht en hoesjes voor mijn iPhone en iPad. Ook haal ik elke week kibbeling, de lekkerste vis die ik ken.”

En veel bloemen.

„Elke week koop ik er wel veertig. Thuis heb ik honderd bloemen staan, in de woonkamer, in de slaapkamer, overal.”

De bloemenmarkt op Janskerkhof en aan de Oudegracht is daarom zijn favoriete markt.

Waarom houd je zo van bloemen?

„Ze geven een goede energie. Ze zijn puur en mooi. Met bloemen in huis voel ik dat ik in verbinding sta met de natuur. Ik koop vooral rozen en zonnebloemen.”

Waarom?

„Zonnebloemen symboliseren voor mij het licht. Zo breng ik het licht in huis.”