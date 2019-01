’117 opvarende migranten vermist door zinken boot bij Libische kust’

Ruim honderd migranten die met een boot de Middellandse Zee wilden oversteken, zijn vanaf vrijdag vermist op zee. Dat melden Italiaanse reddingswerkers en woordvoerders van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zaterdag aan internationale persbureaus.

De migranten vertrokken donderdagavond vanaf de Libische kust. Ze zouden zo’n tien of elf uur onderweg zijn toen de boot “begon te zinken en mensen begonnen te verdrinken”, schetst een woordvoerder van de IOM tegen persbureau Reuters.

Vrijdag namen piloten van een Italiaans militair vliegtuig dat boven het Middellandse Zeegebied vloog, de zinkende boot waar. Uiteindelijk zijn drie opvarenden gered, door de inzet van een Italiaanse legerhelikopter. De Italiaanse marine heeft ook reddingsboten “gelanceerd”, zei een woordvoerder. Vanuit de lucht werden nog zo’n twintig mensen in de boot waargenomen; het was toen niet duidelijk of er al migranten te water waren geraakt.

Libische autoriteiten, die de verantwoordelijk hadden de reddingsoperatie te coördineren, stuurden een schip om de migranten aan boord te halen. Maar de sloep kon toen al niet meer op zee gelokaliseerd worden.

In totaal 120 opvarenden

Op basis van de geredde migranten concluderen de Italiaanse autoriteiten en de IOM dat in totaal 120 mensen aan boord van de opgeblazen boot waren. De andere 117 migranten zijn nog ‘vermist’; volgens de IOM is het waarschijnlijk dat zij zijn verdronken. De meeste migranten zouden afkomsten zijn uit West-Afrika.

Volgens de IOM zijn sinds het begin van het jaar tot nu toe 83 mensen overleden tijdens de oversteek van de Middellandse Zee.