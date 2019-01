Zanger R. Kelly moet geboycot worden

Robin Boekhout

is kunstenares en schrijfster voor het feministisch kunstcollectief Pisswife .

Stella Bergsma

is schrijfster en columniste voor onder andere de Volkskrant en HP de Tijd.

Zanger R. Kelly is al jaren in opspraak vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag met voornamelijk jonge meisjes. Vooralsnog eindigden alle aanklachten in een schikking. Na de documentaire Surviving R. Kelly is nu een opnieuw strafrechtelijk onderzoek in gang gezet, maar het publieke vonnis is al geveld. Onder #MuteRKelly is een boycot tegen hem gestart, gesteund door artiesten als Lady Gaga en John Legend. Ook het concert in The Box in Amsterdam op 20 maart 2019 staat op losse schroeven. Een woordvoerder van de concertzaal liet aan Het Parool weten het concert te willen ‘lozen’.

De stelling van dit twistgesprek: R. Kelly moet geboycot worden.

RB is Robin Boekhout, SB is Stella Bergsma.

RB: „Ik pleit voor een massale boycot van R. Kelly. Hoe meer streamingdiensten, platenzaken en concertzalen hieraan meewerken, hoe beter. Als we R. Kelly niet boycotten, blijven we een milieu creëren waarin slachtoffers niet serieus genomen worden. Willen we echt in een samenleving leven waarbij notoire kinderverkrachters op de radio gedraaid worden en voor uitverkochte zalen optreden?”

SB: „Prima als er wordt opgeroepen tot een boycot en ik laat er geen traan om als R. Kelly niet meer gedraaid wordt, maar persoonlijk ben ik meer voorstander van individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Daarbij, hij is nog niet eens veroordeeld. Maar ook al blijkt hij schuldig: ik vind pertinent niet dat kunst van criminelen verboden moet worden. Dat zou echt zonde zijn ook.”

RB: „Dat zijn ideeën die ik begrijp, maar er zijn ernstige en materiële consequenties aan het scheiden van de artiest en het individu: hij verdient er bakken met geld mee, en dat geld heeft hij gebruikt om zijn slachtoffers te doen zwijgen. Hij kan dit blijven doen, omdat het geld binnen blijft stromen.”

SB: „Dat is waarom ik zo’n boycot helemaal niet gek vind. Maar ik vind dat mensen van ge- en verboden niets leren. Mensen moeten eens zelf beslissingen nemen en daar de consequenties van dragen. Besef dat als je R. Kelly draait, je meehelpt aan het spekken van zijn kas. Daarom zie ik het liefst dat het concert in The Box doorgaat. En dat dan niemand gaat en de organisator zich terugtrekt door gebrek aan interesse. Dat is marktwerking. Al zullen er altijd mensen zijn die werk van klootzakken willen horen of lezen. Dat moet kunnen. Het zou raar en zelfs een beetje gevaarlijk zijn als zijn optredens verboden worden, terwijl hij nog niet is veroordeeld.”

RB: „De slachtoffers van R. Kelly zijn veelal jonge vrouwen (meisjes!) van kleur die al een moeilijke positie hebben zich hierover uit te spreken. Ze zijn zwart én vrouw. Met jouw argument ontken je machtsverschillen. Een vrouw van kleur ervaart niet alleen consequenties van ‘vrouw zijn’ maar ook van ‘het van kleur zijn’. Als het witte meisjes waren geweest die hij had misbruikt, hadden we dit gesprek niet gehad. Dan zat hij allang achter slot en grendel. Kijk maar naar het verschil tussen Natalee Holloway en het zwarte slachtoffer van Joran van der Sloot, waar niemand de naam van kent. Er is zelfs een term voor: ‘missing white woman syndrome’. Met jouw instelling hou je in stand dat meisjes en vrouwen van kleur niet gehoord worden.”

SB: „Gelukkig worden ze nu wel gehoord! Maar het een sluit het ander niet uit. De informatie over R. Kelly moet overal, voor iedereen beschikbaar zijn, die vrouwen móéten worden gehoord. Maar het is geen oplossing om andere stemmen te verbieden. Je moet ze tegenover elkaar kunnen stellen. Tegenover een ‘Verboden uurtje’ (een uur muziek van in opspraak geraakte artiesten) op 3FM moet ook muziek van slachtoffers. Draai eens een uur lang Fiona Apple, Rihanna, Tori Amos, Tina Turner.”

RB: „Ik vind het gek om een ‘slachtofferuurtje’ als oplossing te zien. De artiesten die je noemt zijn meer dan alleen slachtoffer en op deze manier krijgen ze een label dat ze tekort doet. Ook lost deze maatregel het probleem niet op. Er is dan nog steeds een kinderverkrachter die publiekelijk aanbeden wordt en geld verdient aan onze streams.”

SB: „Het zou dan natuurlijk gaan om het werk dat ze specifiek over deze onderwerpen hebben gemaakt. Zoals Sullen Girl van Fiona Apple en Me and a Gun van Tori Amos. Juist omdat dat soort werk te weinig aandacht krijgt. Maar ook ik denk natuurlijk niet dat dit het probleem oplost. Mensen met macht en geld doen de vreselijkste dingen en worden alsnog aanbeden. Het probleem is veel groter en structureler. Zoals ik al zei: ik heb begrip voor een boycot, maar ook dat lost het probleem niet op. Sterker nog: verboden materiaal is voor sommigen juist aantrekkelijk.”

RB: „De cultuur om ons heen is een afspiegeling van wat wij belangrijk vinden. Als we doorgaan met het draaien van R. Kelly geeft dat het idee dat zijn gedrag geen consequenties heeft. Het is belangrijk een signaal af te geven dat dit niet door de beugel kan. Dat macht en geld niet onschadelijk maakt, en dat jonge meisjes van kleur gehoord en serieus genomen worden.”

SB: „Dat ben ik allemaal zo hartgrondig met je eens. Maar jij wilt afdwingen wat mensen belangrijk vinden, terwijl ik de nadruk op individuele verantwoordelijkheid wil leggen. Dat mensen moeten zeggen: ‘Ja, ik draai R. Kelly, ook al misbruikte hij vermoedelijk meisjes.’ Nu kunnen ze het afschuiven en zeggen: ‘Magnie, hè?’ Dan gaat het nooit meer over de inhoud en alleen maar over het debat: de ‘politiek correcten’ versus ‘de rebellen’. We zijn toch geen kleuterklas? Kies zelf, ook al betekent dat misschien leven met de soms lelijke consequenties van die beslissing.”