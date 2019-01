Voorwaardelijke taakstraf geëist voor aanrijden Feyenoordsupporter

Op het scherm in de rechtbank van Dordrecht zijn vrijdag rellende Feyenoordsupporters te zien. Na de verloren ‘kampioenswedstrijd’ van Feyenoord tegen Excelsior, op 7 mei 2017, hollen ze over de Coolsingel en bekogelen agenten te paard met terrasstoelen, stenen en blikjes. „Kankerjoden”, brullen de voetbalsupporters. „De fine fleur van onze samenleving”, schampert de voorzitter van de rechtbank W. Stemker Köster. Er worden die dag honderd relschoppers gearresteerd.

Op de beelden is ook te zien hoe de chauffeur van een ME-busje rechts over het fietspad rijdt, een stukje stoep neemt en even voorbij de Bijenkorf naar rechts stuurt en met een snelheid van 30 kilometer een slenterende man in een Feyenoordshirtje per uur omver rijdt. De supporter, volgens het Openbaar Ministerie „niet helemaal helder” door de consumptie van zes bier en cocaïne, valt op de grond. Hij loopt door de aanrijding een dubbele beenbreuk op.

Zware mishandeling

Twintig maanden later zit de chauffeur, aangeduid als politieman Rot01, in de verdachtenbank. Officier van justitie Ronald Steen vervolgt hem voor zware mishandeling. Belangrijkste bewijsmiddelen zijn de beelden die een speciale cameraploeg van website Dumpert maakte vanuit het ME-busje. Het slachtoffer, de 28-jarige Thom Grootscholten, is niet verschenen omdat hij vreesde – door emoties overmand – de agent in de rechtszaal aan te vallen. De vriendin van het slachtoffer vertelt hoe haar vriend zeven maanden heeft moeten revalideren en niet meer in staat is zijn baan als zzp’er in de kassenbouw uit te voeren. Als het koud is, doet zijn been nog steeds pijn. „Hij is niet meer de vrolijke Thom van voor het ongeluk”, zegt ze.

Volgens officier van justitie Steen blijkt uit de beelden en getuigenverklaringen dat de verdachte zijn ME-busje als geweldinstrument heeft gebruikt. Het voertuig werd benut om ruimte te maken. „Door dit handelen heeft de verdachte de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid dat het latere slachtoffer letsel zou oplopen willens en wetens geaccepteerd”, aldus Steen. De aanklager eist een voorwaardelijke taakstraf van zestig uur.

Vier camera’s

De advocaat van de verdachte, Klasien Versteeg, verwijt de aanklager hardvochtigheid. Haar cliënt heeft „een inschattingsfout” gemaakt en door „een ongelukkige samenloop van omstandigheden” is Grootscholten gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens haar zelf ook mede verantwoordelijk voor het onheil dat hem heeft getroffen. Toen hij vanuit zijn ooghoeken de ME-bus zag naderen „heeft hij ten onrechte geen haast gemaakt om weg te komen”.

Volgens de advocate was er geen sprake van opzet om met zijn busje een delict te plegen. Dat zou ook niet erg slim zijn geweest, want de agent wist dat er vier camera’s in zijn voertuig alles filmden en zijn directe leidinggevende zat naast de bestuurdersstoel. Rot01 moet volgens Versteeg worden vrijgesproken.

De verdachte vroeg in zijn laatste woord ook om vrijspraak. Hij werkt, al twintig jaar, bij de politie „met de motivatie om mensen te helpen. Niet om leed toe te voegen”. De rechtbank wijst 1 februari vonnis.