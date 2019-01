Voer een CO2-belasting in

Een CO 2 -belasting heeft de schoonheid van de eenvoud: de uitstoter betaalt

„Betalen voor uitstoot is het helderst. Alles overziend zeggen de experts, van De Nederlandsche Bank, Centraal Planbureau tot aan de London School of Economics en de OESO: bepaalde sectoren krijgen meer last van buitenlandse concurrentie, maar het is niet zo dramatisch als sommigen voorspellen.” Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in NRC

Gebruik de opbrengst van de CO 2 -heffing voor lagere energielasten voor burgers

„Je moet de industrie en de grote bedrijven een heffing laten betalen over hun uitstoot, en met het geld wat dat opbrengt kun je de energierekening voor de huishoudens verlagen, en kun je schone energie stimuleren.” Lodewijk Asscher, PvdA-leider, in het Radio 1 Journaal

Een prijskaartje aan CO 2 -uitstoot hangen is effectief

„Uit onderzoek is reeds gebleken dat er lang niet zoveel” vervuilende industrie verplaatst wordt naar het buitenland „vanwege de strengere regels, als dat er in eigen land wordt teruggedrongen” aan uitstoot. Sandra Phlippen, Hoofd Nederland Economisch Bureau ABN Amro en docent EUR, in het AD

Nederland moet voor invoering niet wachten op Europese samenwerking

Als invoering van een CO 2 -belasting „niet Europees kan, of als het dan te lang duurt en te veel verwatert”, moet je het alleen doen. De effecten voor de economie zijn „te dragen”, ook al zijn ze „voor sommige bedrijfstakken fors”. In Europa is Nederland een grote vervuiler, dus moeten „we die extra belasting zelf” doen. Job Swank, directeur De Nederlandse Bank, in NRC

Een CO 2 -taks verlaagt de uitstoot te weinig en is dus niet zinvol

„Bedrijven zouden het geld voor die CO 2 -heffing juist veel beter kunnen steken in het verduurzamen”. Cas König, voorzitter van de klimaattafel ‘industrie Noord- Nederland’, op NOS.nl

Een CO 2 -belasting is niet het beste middel om tot reductie te komen

„Je doel is CO 2 -reductie, je doel is niet de industrie straffen. En als die straf het beste het doel zou bereiken, ben ik de eerste die zegt, dat moet je doen.” DNB, voor een heffing, kijkt „macro-economisch” naar het probleem, maar oplossingen moeten „micro-economisch” zijn. „Je kunt wel geld gaan innen bij de industrie, maar daar heb je nog geen CO 2 -reductieprojecten mee gerealiseerd.” Manon Janssen, voorzitter klimaattafel ‘industrie’, in podcast Studio Energie

