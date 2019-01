Veel sterke vrouwelijke acts op Eurosonic, maar het kan nog beter

Een van de seminars, overdag op het driedaagse Eurosonic-festival, had als thema ‘Hoe krijgen we meer vrouwen op het podium’. Vier vertegenwoordigers van de muziekbusiness en muziekopleidingen vertelden dat het aandeel van vrouwen op conservatoria en in het live-circuit toeneemt. Maar er is nog altijd een achterstand. Zozeer dat er ‘quota’ worden overwogen: het idealistische Friese festival Welcome To The Village verplicht zich vanaf komende editie om vijftig procent vrouwen te programmeren.

Het Eurosonic-festival zelf hoeft zich intussen geen zorgen te maken over een gebrek aan vrouwen. Tijdens de eerste twee avonden werden de vele clubs, cafe’s, kerken en kelders goeddeels gevuld door zangeressen en muzikantes. Ze kwamen uit alle Europese landen: van de flegmatieke zangeres van de Letse rockband Holy Motors tot het uitbundige Oostenrijkse poptalent Mavi Phoenix. Er was de Poolse pianiste Hania Rani met haar robuuste akkoorden en glazig vervormde zangstem en er was de Zweedse Anna Leone, een singer/songwriter met akoestische gitaar en met een emotionele stem, die mooi gedoseerd de ruimte vult.

Grimmige gitaarstormen

Het deels vrouwelijke, Nederlandse EUT kreeg veel bijval voor hun feestelijke rockliedjes die gesmeerd en stuwend worden uitgevoerd, met de beweeglijke Megan de Klerk als zingend middelpunt.

De meest ‘gehypte' band van het festival bleek uiteindelijk mannelijk. Black Midi, uit Londen, had zelfs nog geen nummer online toen het vorig jaar een sensatie werd die iedereen wilde zien en alle platenmaatschappijen wilden tekenen. Rond de muzikanten hing een waas van geheimzinnigheid. En wat blijkt: de groep bestaat uit een viertal geschoolde muzikanten op tienerleeftijd, dat grimmige gitaarstormen in staccato patronen perst, aangejaagd door de nerveuze kermstem van de zanger.

Het publiek in het afgeladen Vera reageerde enthousiast op de zowel razende als mathematische muziek. Black Midi zal komende zomer veel festivals veroveren.

Liever fluit dan drums

Dat geldt ook voor de Britse zangeres Mahalia, die al enige naam heeft gemaakt. In doorleefde r&b-liedjes met een jazzy onderstroom bezingt ze op lome toon haar recente liefdesontwikkelingen. Samen met een bassist/dj vulde ze moeiteloos het grote podium.

Hoeveel vrouwen er ook optraden, volgens het panel op het seminar kan het beter. In het singer/songwriter-genre zijn vrouwen ruim vertegenwoordigd, maar hiphop en dance blijven achter. Ook instrumentkeuze blijkt gender-bepaald. Onder de 100 kandidaten die zich op het conservatorium aanmelden voor de gitaar-richting, zijn slechts zes vrouwen. De oorzaak ligt bij de opvoeding, aldus de sprekers. Ouders geven hun dochter eerder een fluit of viool dan een drumstel of gitaar. Tot op heden.