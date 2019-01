Titelverdedigster Wozniacki verliest op Australian Open

Titelverdedigster Caroline Wozniacki is uitgeschakeld op de Australian Open. De Deense tennisster verloor vrijdag in Melbourne haar partij in de derde ronde van de Russin Maria Sjarapova, met 6-4, 4-6 en 6-3. Ze pakte vorig jaar in Australië haar eerste en vooralsnog enige grandslamtitel.

Nummer drie van de wereld Wozniacki begon het duel goed. Ze kwam in de eerste set op een 4-1-voorsprong, maar werd daarna twee keer gebroken en verloor vijf games op rij. De tweede set won ze dankzij een vroege break. In de beslissende set ging het gelijk op tot een stand van 3-3. Toen pakte Sjarapova opnieuw een servicegame van Wozniacki af. Sjarapova, de nummer dertig op de wereldranglijst, kon de wedstrijd vervolgens eenvoudig uitserveren.

In de vierde ronde neemt Sjarapova het op tegen de als vijftiende geplaatste Australische Ashleigh Barty. Barty schakelde vorige week op het WTA-toernooi in Sydney Kiki Bertens uit in de halve finale. Bertens kwam op de Australian Open niet verder dan de tweede ronde.

‘Lastige wedstrijd’

Sjarapova won het Australische grandslamtoernooi eenmaal, in 2008. Ze was ook drie keer verliezend finalist, voor het laatst in 2015. De Russische had haar zege op Wozniacki niet direct verwacht, liet ze blijken na afloop. “Ik wist dat het een lastige wedstrijd zou worden. Ik heb vorig jaar niet veel gespeeld en zeker niet tegen zulke sterke tegenstanders.” Sjarapova was van 2016 tot en met 2017 anderhalf jaar geschorst nadat ze betrapt was op doping.

Roger Federer bereikt vrijdag de vierde ronde. De Zwitser won gemakkelijk in drie sets van de Amerikaan Taylor Fritz. Andere toppers die vrijdag nog in actie komen, zijn Rafael Nadal en - bij de vrouwen - Angelique Kerber.