‘Tientallen militairen ziek door afvalverbranding op missie’

Ruim vijftig militairen hebben zich gemeld bij advocaat Ferre van de Nadort omdat ze denken dat ze ziek zijn geworden omdat ze op legerbasis in Afghanistan zijn blootgesteld aan afvalverbranding in zogeheten burn pits. Dat zijn open plekken waar niet alleen huishoudelijk afval wordt verbrand maar ook afgewerkte olie, accu’s en chemisch en medisch afval.

De advocaat verzamelde sinds november klachten van militairen op een online meldpunt. Daarbij ging het niet alleen over missies in Afghanistan maar ook Irak. Volgens Van de Nadort bevonden de burn pits zich in Afghanistan en Irak binnen het militaire complex. “Meestal grenzend aan of in de directe nabijheid van slaap- en werkplaatsen”, schrijft hij op zijn website. Behalve klachten verzamelde hij ook andere informatie zoals foto’s.

Onderzoek

Hij wil informatie verzamelen om meer onderzoek te doen naar de gevolgen van de blootstelling aan de giftige rook. “Defensie is verplicht om te zorgen voor militairen die ziek zijn geworden tijdens hun werk”, vertelt hij. “Maar dan moet er wel eerst kunnen worden vastgesteld dat er een verband is tussen de rookwolken en de klachten.” Hij benadrukt verder dat de militairen er niet voor hebben gekozen om in de rook te staan. “Je kan er niet voor kiezen om dan maar buiten het copmlex te slapen.”

Het verbranden van afval in een vuurkuil gebeurde onder andere in Kamp Holland, waar tussen 2006 en 2010 ongeveer 1.200 Nederlandse militairen waren gestationeerd. Al het afval werd tussen 2006 en 2008 in een burn pit verbrand. In 2008 werden er ovens geplaatst maar deze werden deze nauwelijks gebruikt vanwege technische problemen, schrijft Van de Nadort op zijn website.

Van de Nadort wijst op twee Amerikaanse onderzoeken die waarschuwen voor de langetermijngevolgen bij blootstelling aan de rook uit burn pits. Zo zou de giftige rook effect hebben op onder meer longen, ogen, nieren, lever, vatenstelsel en maag-darmkanaal.

Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) zegt tegen tegen de NOS dat het ministerie nog nooit klachten heeft ontvangen en roept mensen op zich te melden, “en dan kijken wij daar serieus naar”.