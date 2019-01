Tesla schrapt duizenden banen om kosten nieuw model te drukken

Autofabrikant Tesla heeft vrijdag bekend gemaakt duizenden banen te schrappen, 7 procent van het totaal. Dat schrijft topman Elon Musk in een brief aan zijn werknemers. Nog voor de opening van de Amerikaanse beurs daalde het aandeel van Tesla met 6,7 procent.

Volgens Musk moet het bedrijf de kosten voor de ‘middenklasser’ Model 3 (het goedkoopste model van Tesla) verlagen zodat deze bereikbaarder wordt voor grotere groepen klanten. “Hoewel we als bedrijf al heel ver zijn gekomen, zijn onze producten nog steeds te duur voor de meeste mensen”, staat in de brief van Musk. De auto kost in Nederland minimaal 58.800 euro en is vanaf maart te koop.

Moeizame productie

In totaal zullen zo’n 3.000 banen worden geschrapt. Musk schrijft dat het aantal voltijdbanen vorig jaar nog met 30 procent is gestegen. Dat blijken meer banen dan het bedrijf kan dragen. Tesla zal volgens hem meer Model 3’s moeten produceren en innoveren op het ontwerp van de auto om de prijs ervan te kunnen verlagen.

Musk noemde het afgelopen jaar het “meest uitdagende jaar in de geschiedenis van Tesla”. De nieuwe Model 3 werd in 2017 gepresenteerd als een ‘betaalbare’ elektrische sedan, maar de verkoop in 2018 viel fors tegen. Ook kwam de productie van de Model 3 moeizaam op gang. Zo waren er problemen met de batterijproductie, en de toelevering van onderdelen en machines voor een nieuwe productielijn. Ook liep het bedrijf een grote investering van het Saoedi-Arabische staatsfonds PIF mis.

De laatste twee kwartalen maakte Tesla winst na een lange tijd van rode cijfers. Over het derde kwartaal van 2018 maakte het bedrijf een onverwacht hoge winst van 312 miljoen dollar.