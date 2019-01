Taakstraf voor viertal dat nepbom plaatste bij provinciehuis Lelystad

Vier actievoerders die uit protest tegen het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen een nepbom plaatsten bij het provinciehuis in Lelystad, hebben een taakstraf gekregen van veertig uur. De rechtbank in Lelystad legde hen vrijdag ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken op. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken.

De straf valt lager uit dan de eis van het OM, omdat er volgens de rechters geen bewijs was dat de actie bedoeld was om de provincie te dwingen het afschietbeleid te veranderen. De verdachten, twee mannen en twee vrouwen, zijn veroordeeld voor het onbruikbaar maken van een gebouw. De rechtbank sprak een de vijfde verdachte vrij, omdat niet bewezen kon worden dat ze had meegeholpen bij de plaatsing van het pakket.

De vondst van het met tape dichtgeplakte pakket, op een maandagochtend eind oktober, leidde tot flinke consternatie. Het provinciehuis werd urenlang afgesloten, net als een gedeelte van het nabijgelegen station Lelystad. De Explosieven Opruimingsdienst kwam ter plaatse om het pakket te onderzoeken.

Al snel bleken doos en inhoud ongevaarlijk. Het pakket bevatte een grote dildo, die bij opening tevoorschijn moest springen. In de doos lagen ook een met nepbloed besprenkelde knuffel en een plastic zeis.

Naam van gedeputeerde

De rechters oordeelden vrijdag dat het protest geen “uit de hand gelopen grap” was, zoals de verdachten twee weken geleden beweerden. Het viertal had vanwege de “heftigheid” van de discussie rond de Oostvaardersplassen “moeten en kunnen weten dat de actie niet zonder gevolgen zou blijven”. De rechtbank hoopt dat de taakstraffen ervoor zorgen dat andere demonstranten zich bedenken voor ze “soortgelijke acties uitvoeren”.

Lees ook deze rechtbankreportage van twee weken geleden: Werkstraf geëist voor ‘dildo-grap’

Op het seksspeeltje stond de naam van gedeputeerde Harold Hofstra geschreven, waarmee direct de insteek van de hele onderneming duidelijk werd. Hofstra gaat namelijk namens de provincie Flevoland over het afschietbeleid in de Oostvaardersplassen. Ruim duizend herten moeten worden geruimd, om zo massale sterfte in de winter te voorkomen. De vijf actievoerders wilden duidelijk maken dat Hofstra “een lul is”, gaven ze twee weken geleden toe in de rechtszaal.

Tegelijk met de doos plaatsten de twee mannen en drie vrouwen spandoeken met protestleuzen over de Oostvaardersplassen. Voor die actie werden de verdachten, met leeftijden tussen de 30 en 67 jaar, niet vervolgd.

Vooralsnog loopt het afschieten van de herten in de Oostvaardersplassen overigens achter op schema: deze week bleek dat er 134 dieren zijn gedood, de helft van het geplande aantal.