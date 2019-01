‘Syrische activist vermoord met bijl in Hamburg’

In Hamburg is maandagavond een 48-jarige man toegetakeld met een bijl. Dat meldt de politie van Hamburg vrijdag in een persbericht. Dinsdag overleed het slachtoffer in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens lokale media gaat het de Syriër Mohamed J., die al jaren in Duitsland woonde en zich openlijk uitsprak tegen de Syrische president Assad.

De politie heeft de identiteit van het slachtoffer niet bevestigd. Duitse media geven geen achternaam.

De autoriteiten zijn nog op zoek naar de daders. Er is een onderzoek begonnen, maar de politie gist naar een motief. Woensdagavond werden schoenen en kleding aangetroffen in een vuilnisbak vlakbij de plaats delict. Het is onduidelijk of die van de daders zijn.

Gezocht wordt naar twee mannen die donkere kleding droegen. Eén van hen had een bijl bij zich, de tweede een grote hamer. Het slachtoffer werd maandagavond door voorbijgangers zwaargewond aangetroffen in het centrum van Hamburg.

Opvang vluchtelingen

Volgens lokale media werkte Mohamed J. als apotheker in Hamburg. Hij zou daarnaast betrokken zijn geweest bij verschillende hulpprogramma’s in Syrië en zou zich hebben ingezet voor Syrische migranten. Als voorzitter van de Unie van Syriërs in het Buitenland zorgde hij onder meer voor de opvang van vluchtelingen. Hij werd vlakbij het hoofdkwartier van die organisatie gevonden.

Bij de aanval zou hij volgens de Hamburger Morgenpost meerdere keren in zijn gezicht geraakt zijn en een vinger zijn verloren. Of er een verband is tussen zijn activisme en de aanslag is vooralsnog onbekend. Tegen tabloid Bild zegt een vriend van het slachtoffer dat hij van plan was om een betoging te organiseren om het begin van de opstand in 2011 tegen Assad te herdenken.