‘True Detective 3’ en andere nieuwe series van week 3

The Grand Tour 3

Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May werden groot met BBC’s autoshow Top Gear. Toen Clarkson weg moest bij de omroep ging het trio naar Amazon. Daar zijn ze nu te zien met seizoen 3 van The Grand Tour. Stunts, slechte grappen, dure wagens. Elke vrijdag een aflevering

Amazon Prime Video, 14 episodes.

True Detective 3

HBO-serie True Detective was een sensatie in 2014. Het derde seizoen heeft een nieuwe setting en een nieuwe cast, met Mahershala Ali. De makers doen hun best de rauwe magie van de eerste reeks te hervinden. Dat lukt deels. Elke maandag een aflevering.

Ziggo Movies & Series XL, 8 afleveringen.

The Blacklist 6

Het nieuwste seizoen van de Amerikaanse dramaserie over Raymond ‘Red’ Reddington (James Spader), ex-meestercrimeel die nu voor de FBI werkt. Ieder woensdag een aflevering.

Videoland, 22 afleveringen.

Grace and Frankie 5

Netflix’ langstlopende sitcom is terug voor een vijfde seizoen. Jane Fonda en Lily Tomlin zijn twee vrouwen op leeftijd: ooit rivalen, nu onafscheidelijk. Ze begonnen zelfs een bedrijf in seksspeeltjes voor ouderen.

Netflix, 13 afleveringen.

Fyre: The Greatest Party That Never Happened

Netflix-docu over het mislukte Fyre Festival (Bahama’s). Het moest een legendarisch evenement worden, maar de organisator bleek een oplichter en bezoekers kwamen vast te zitten op het eiland. Opvallend: Hulu, concurrent van Netflix, bracht maandag onverwachts óók een film over Fyre uit.

Netflix, 1 uur 37 minuten.