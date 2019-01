Nissan en Mitsubishi onderzoeken samen inkomsten topman Ghosn

De Japanse autobedrijven Nissan en Mitsubishi hebben Carlos Ghosn beschuldigd van het verzwijgen van inkomsten. Dit keer zijn het de twee autobedrijven zelf die naar buiten komen met de beschuldigingen als gevolg van een gezamenlijk onderzoek naar Ghosn.

De oud-topman zou via Nissan-Mitsubishi BV, een in Amsterdam gevestigde joint-venture die is opgericht in 2017, ruim 7,8 miljoen euro hebben ontvangen. Hier heeft hij volgens de autobedrijven geen van de andere bestuursleden over ingelicht.

Volgens de reglementen had elke betaling moeten worden goedgekeurd door de twee andere bestuursleden van de joint-venture, Nissan- en Mitsubishi-directeuren Hiroto Saikawa en Osama Masuko. Dat is niet gebeurd, blijkt uit het onderzoek. Ghosn is nog niet officieel aangeklaagd voor deze laatste aantijgingen.

Fraude

Ghosn werd samen met zijn compagnon Greg Kelly op 19 november in de Japanse hoofdstad Tokio gearresteerd. Zij worden beschuldigd van het verzwijgen van vijf miljard yen (38,9 miljoen euro) aan vergoedingen die hij van Nissan ontving. Vorige week stond hij voor het eerst in de rechtbank in Tokio. De aanklacht tegen hem is al meerdere keren uitgebreid, onder andere met een aanklacht van vertrouwensschending en het verzwijgen van andere inkomsten bij Nissan.

De Franse krant Libération onthulde vorige week dat Ghosn in Nederland belastingplichtig zou zijn, omdat hij zich op hetzelfde adres heeft geregistreerd als het eveneens Amsterdams geregistreerde Renault-Nissan BV.