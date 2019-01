‘Museumdirecteur COMM huurde voor bijna vier ton eigen bedrijven in’

De directeur van museum COMM heeft in 2017 voor ruim 370.000 euro drie marketingbedrijven ingehuurd waar hij ook directeur van was. Dat blijkt uit een reconstructie door onderzoeksplatform Follow the Money (FTM).

FTM onderzocht de anderhalf jaar durende verbouwing van het voormalige Museum voor Communicatie in Den Haag en de marketingcampagne voor de heropening van het museum. Museumdirecteur Tobias Walraven zou bedrijven Tribal Internet Marketing, The Webcare Company en Jaager voor de campagne hebben ingehuurd terwijl hij daar zowel directeur als aandeelhouder is.

Volgens Walraven zijn er wel degelijk offertes aangevraagd bij verschillende partijen, en heeft hij zich daar als COMM-directeur niet mee bemoeid. In totaal kostte de marketingcampagne bijna negen ton.

Ook het salaris van Walraven wordt bekritiseerd. Met een totaalbedrag van 255.000 euro (inclusief managementvergoeding) bevond deze zich in 2016 ruim boven de Balkenendenorm van 181.000 euro.

Verbouwing

Het museum werd in 2016 voor 11 tot 12 miljoen euro verbouwd, terwijl het in 2016 een balans van nog geen 2 miljoen euro had. De verbouwing zou zijn betaald door de verkoop van alle panden van het museum en geld uit de stichting Museumfonds Zeestraat 80 die geld voor COMM beheert. Het museum haalde de beoogde 100.000 bezoekers in 2018 niet. Vorig jaar bezochten maar 23.000 mensen COMM.

Volgens FTM verkeert het museum financieel in zwaar weer. De directie zou overwegen om de collectie volledig af te stoten en verder te gaan als vergader- en horecagelegenheid.

Uit de reconstructie blijkt dat de verbouwing is goedgekeurd en begeleid door een Raad van Toezicht die in strijd met de statuten van het museum handelde. Zo had de Raad van Toezicht uit vijf tot zeven leden moeten bestaan, maar in 2017 telde deze er vier. Ook trad er pas in 2018 een lid toe met een achtergrond in de museumwereld.

COMM wilde donderdag niet inhoudelijk reageren.