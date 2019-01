‘Mijn eerste acteerklus was meteen een grote’

Ilias Chouitar speelt een van de hoofdrollen in een televisieserie voor kinderen. Khalid Amakran Naam: Ilias Chouitar (15), Emmen Zit in: 3 vmbo basis Woont met: moeder, zusje (10) Moeder: jurist bij gemeente

Zeven kleine criminelen

„In groep 7 heb ik me via internet ingeschreven bij een castingbureau in Amsterdam. Acteerervaring had ik niet, ik ben op YouTube gaan kijken hoe dat ging. Vorig jaar vroegen ze of ik auditie wilde doen voor Zeven kleine criminelen, een jeugdserie die vanaf half maart wordt uitgezonden op NPO 3. Er waren meerdere rondes maar ik zat meteen na de eerste ronde erin. Ik was heel blij. Het is mijn eerste klus en meteen een grote. De serie gaat over zeven goede vrienden die elkaar willen helpen. Boaz, die ik speel, is een coole jongen. Stil. Een sportieve vechter. Hij houdt veel van zijn familie. Eigenlijk heeft hij geen familie, maar zijn vrienden ziet hij als familie.”

Theo Maassen

„De opnames waren vorig voorjaar. Mijn mentor op school heeft me heel goed geholpen, we spraken af wanneer we toetsen zouden inhalen. Ik leerde nieuwe mensen kennen, ze vertelden verhalen over hoe het gaat op de set. Er zaten ook ervaren acteurs bij, zoals Theo Maassen. Je zag toch dat iedereen een eigen manier van acteren had, daar heb ik veel van geleerd. Het geld dat ik heb verdiend staat op een spaarrekening en ik heb een iPhone X gekocht. Ik wil graag doorgaan met acteren. Het leuke is dat je in een ander personage kruipt. Als het goed gaat, is het net echt. Nasrdin Dchar vind ik een heel goede acteur. Acteurs die het gewoon góed doen, daar hou ik van. Daar ben ik wel kritisch in. Ook voor mezelf.”

Blauwe band

„Ik sport veel, ik doe karate. Op dit moment heb ik de blauwe band. Door school en acteren heb ik wel wat karate-examens gemist. Ik had andere prioriteiten. Bij karate leer je controle te houden over je lichaam. Het is ook mooi om karate te mixen met andere vechtsporten, ik kijk graag naar mixed martial arts. Eerst was ik heel ambitieus met karate maar ik vind niet dat je daarin door moet slaan. Het moet wel gezond voor je zijn. Ik vind dat je rustig om moet gaan met dingen. Met alles.”

Bowlen

„Mijn moeder, mijn zusje en ik hebben een hechte band. Niet dat ik een vader voor mijn zusje ben, dat wil ik niet. Ik wil er voor haar zijn in het dagelijks leven. Ik wil dat ze bij me terecht kan, maar dat het niet hoeft. Mijn ouders zijn in Marokko geboren. Ik ben geboren in Capelle aan den IJssel en na de scheiding van mijn ouders naar Emmen verhuisd. Dat was wel lastig. Je komt in een nieuwe omgeving, alles is nieuw. Ik heb daar goede steun bij gekregen van familie – mijn opa en oma, ooms en tantes wonen ook in Emmen. We komen bij elkaar met feesten. Laatst zijn we ook een keer gaan bowlen. Wat we doen maakt niet uit, het gaat er gewoon om dat het gezellig is met elkaar. Ik denk niet dat ik later in Emmen blijf wonen. Ik wil heel graag echt de wijde wereld in.”