Löfven wordt opnieuw premier van Zweden

Sociaal-democraat Stevan Löfven krijgt een tweede termijn als minister-president van Zweden. Het parlement in Stockholm heeft vrijdag ingestemd met Löfvens aanstelling, meldt persbureau Reuters. Daarmee komt een einde aan een moeizame regeringsformatie, die zich al vier maanden voortsleepte na de verkiezingen in september.

Bij de stemming in het parlement kreeg Löfven geen meerderheid, maar dat was geen belemmering. In Zweden wordt een kandidaat-premier namelijk standaard goedgekeurd, tenzij een meerderheid van het 349-koppige parlement hem of haar wegstemt. Dat was niet het geval: 153 volksvertegenwoordigers stemden tegen Löfven, terwijl 115 hem steunden. 77 onthielden zich van stemming.

Löfven is sinds 2014 premier van Zweden. Hij staat aan het hoofd van de sociaal-democratische partij SAP, die de grootste werd bij de verkiezingen vorige op 9 september. De stembusgang schudde de electorale verhoudingen in Zweden flink op, waardoor Löfven grote moeite had een coalitie bijeen te krijgen. Dat leidde ertoe dat hij en zijn regering eind september werden weggestemd door het parlement. Löfven bleef daarna demissionair in functie.

Patstelling doorbroken

Vorige week doorbrak Löfven de politieke patstelling door een opmerkelijke deal te sluiten met de Groenen, de Centrumpartij en de Liberalen. Die laatste twee behoorden de voorbije vijftien jaar tot het rechtse blok, terwijl Löfvens SAP met de Groenen het linkse blok vormde. De twee blokken wisselden elkaar af aan de macht, waardoor Zweden in de praktijk een soort tweepartijensysteem had.

Lees meer over de ‘ruk naar rechts’ in Zweden: Het linkse land waar het zo goed leek te gaan

Door de opkomst van een derde speler, de anti-immigratiepartij Zweden Democraten, konden zowel de linkse als de rechtse partijen na de voorbije verkiezingen geen meerderheid meer vormen. De meeste partijen uit de twee blokken wilden niet samenwerken met de Zweden Democraten, die 62 parlementszetels hebben. Daardoor moesten links en rechts toenadering tot elkaar zoeken.

Löfvens nieuwe kabinet gaat een aanzienlijk rechtsere koers varen dan zijn eerste. In het regeerakkoord staan onder meer beloftes over belastingverlagingen en deregulering van de arbeidsmarkt en de huursector.