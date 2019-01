‘Lastig als mensen negatief over sociale media praten’

Vanwege haar werk zit Sara Mok (30, hoofd social media van Hema) helemaal in de digitale wereld, dus het is belangrijk om thuis balans tussen online en offline te vinden. Zolang je die weet te vinden kan internet veel goeds brengen, vindt ze.

„Ik vind het lastig als mensen heel negatief over internet en sociale media spreken. Voor mij is internet ook een opleiding. Ik ben een eigenwijs persoon, maar ik word soms enorm geschooled over bepaalde onderwerpen. Andere culturen tot mij nemen heeft mijn ogen geopend, ik ben me bewust van mijn eigen bevoorrechte positie. Sociale media kunnen mensen helpen om zich empowered te voelen, minderheden merken dat ze niet alleen zijn. Dat wil ik steunen.”

Ook podcasts kunnen helpen om de wereld te begrijpen. „In de auto luister ik naar The Daily van de New York Times en Today, Explained van Vox. The History Chicks podcast is heel educatief. Dat zijn twee moeders die elke aflevering een vrouw uit de geschiedenis bespreken. Ik heb meer geleerd van die podcast dan alle jaren geschiedenis op school.”

Mok zat lang in een boekenclub. „Met een vriendin uit die groep wissel ik nog steeds boeken uit. Ik heb een periode gehad waarin ik niet zoveel las. Wanneer het niet lukt om me op een boek te focussen, dan weet ik dat het even niet goed gaat.”

Het boek Eating Animals van Jonathan Safran Foer heeft haar ook over de streep getrokken om vegetariër te worden. „Ik wil bewust omgaan met de wereld om me heen. Daarom heb ik ook een Interrail-tocht gemaakt, een hele vakantie met de trein in plaats van het vliegtuig. Voor mezelf, maar ook om aan anderen te laten zien dat je ook een vette trip kunt maken zonder zoveel CO 2 uit te stoten.” Ze volgt veel Instagrammers die daarmee bezig zijn, zoals @DariaDaria. „Dat was een standaard influencer die nu helemaal in de groene hoek zit en daar openhartig over praat.”

Pokéstop

„Ik zie ook de slechte kant van internet, maar ben het er niet mee eens als mensen zeggen dat het de duivel is. Daten is ook ellende, maar een relatie hebben is leuk.”

En klopt het wel dat het vooral de kinderen zijn die altijd maar op hun mobiel zitten? „Tijdens Kerst zag ik de ooms en tantes continu op hun mobiel terwijl de kids aan tafel zaten te praten. Hoe eerder het een onderdeel van je leven is, hoe meer je het een plek kan geven. Mijn huis in Hoorn is een Pokéstop in Pokémon Go. Dan heb je allemaal groepjes kinderen voor de deur. Mensen die zo’n game niet kennen, kunnen het dan opeens verdacht vinden dat jongeren weer buitenspelen.”

Twitter heeft haar veel gebracht, waaronder haar eerste stage in 2008. Tegenwoordig schermt ze persoonlijke accounts wat meer af. „Door mijn werk zoeken mensen me soms op. Hema maakt wel eens maatschappelijke statements en daar kunnen mensen soms vreselijk persoonlijk op reageren. Daar wil ik mezelf tegen beschermen.”

„Ik heb vorig jaar Instagram een maand uitgezet. Tijdens een weekend in Londen was ik alleen maar aan het Instagrammen. Ik dacht: waar ben ik mee bezig? Het verwijderen van de app was niet genoeg, want dan ging ik via de browser toch nog kijken.” Na de pauze keerde ze voorzichtig terug en nu zien volgers af en toe weer updates over haar kat, meneer Pluis.