Heineken trekt ‘geweld verheerlijkend’ billboard terug

Heineken trekt een omstreden billboard terug dat in Congo wordt gebruikt als reclame voor Primusbier. In NRC zei universitair onderzoeker Josaphat Musamba vrijdag dat het billboard van Heineken “geweld en oorlog verheerlijkt”. Het bedrijf biedt nu excuses aan voor de reclame en zegt de foto van het standbeeld van de man met een kalasjnikov niet meer te gaan gebruiken.

“Het billboard voor het Primus merk is niet passend en niet in overeenstemming met de marketingrichtlijnen van Heineken en we verontschuldigen ons hiervoor”, schrijft het bedrijf in een reactie. “Heineken heeft besloten om deze poster en de foto van het onafhankelijkheidsbeeld vanaf nu niet langer te gebruiken.”

Een woordvoerder van het bedrijf zegt in een toelichting dat het Heineken de billboards “zo snel” mogelijk weg zal laten halen. De verwachting is dat dat enkele dagen gaat duren. Het omstreden billboard werd sinds kort gebruikt in de stad Bukavu, in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Dat land wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld en oorlog. Afgelopen maand zorgden verkiezingen in het land nog voor onrust en geweld.

Duif is niet goed te zien

De omstreden poster laat een foto van een glas bier zien en een standbeeld met een kalasjnikov, met het bijschrift in het Swahili: “Dit is bij ons schoonheid.” Het gaat om foto van een standbeeld dat op het onafhankelijkheidsplein in Bukavu staat, sinds de val van dictator Mobutu Sese Seko eind jaren negentig. Naast de man met geweer, toont het beeld een vrouw met duif en een vlam. Die zijn echter niet goed te zien op de reclameposter.

Josaphat Musamba, als universitair onderzoeker gespecialiseerd in gewapende groepen, zei hierover in NRC: “Een gewone passant ziet dit als verheerlijking van oorlog en geweld. De vrouw met duif is niet goed zichtbaar, de opgeheven kalasjnikov en de fakkel juist wel. De vlam staat voor eenheid, maar ook voor martelaarschap. Heineken wil blijkbaar zeggen dat Primus het bier is voor vechtersbazen en martelaars. Ik vind dat zeer problematisch en raad het bedrijf aan deze campagne in te trekken.”