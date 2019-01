Waarom Rutte III geld uitgeven moeilijk vindt

Het politieke voornemen om te investeren wordt met veel bombarie gebracht. Geld voor meer agenten, geld voor onderwijs, geld voor zorg. Maar komt dat geld in de praktijk ook terecht op de plekken waar het voor bedoeld is? Financieel politiek redacteur Philip de Witt Wijnen zocht het uit en sprak de minister van Financien Wopke Hoekstra over zijn bevindingen.

