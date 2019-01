Geliefd kinderprogramma Tik Tak keert terug op de buis

Een hele generatie Vlaamse en Nederlandse peuters groeide er in de jaren tachtig en negentig mee op: het rustgevende maar tegelijkertijd hypnotiserende Tik Tak. Misschien dat ook de dreumesen van 2019 binnenkort fan worden, want het Vlaamse tv-station Ketnet maakte vrijdag bekend dat het iconische programma dit najaar terugkomt op de buis. Met een nieuwe serie, waarin vertrouwde figuren zoals de schaapjes en het schaduwmannetje volgens de zender wederom hun opwachting zullen maken.

“Tik Tak was geniaal in al zijn eenvoud, en blijft als concept ook tientallen jaren later nog overeind”, aldus netmanager Maarten Janssen van Ketnet.

De oorspronkelijke versie van Tik Tak, die werd gemaakt tussen 1981 en 1991, was een van de grootste Belgische tv-exportproducten. Het werd aangekocht door televisiestations in circa 25 landen, waaronder de Verenigde Staten, Israël en Saoedi-Arabië. In Nederland was het programma te zien bij de Tros en op Kindernet - en natuurlijk op ‘de Belg’.

Het programma, gericht op kinderen tot drie jaar, duurde vijf minuten en begon steevast met een tik-takkende klok en schapen die door twee poortjes liepen. Daarna volgden bijvoorbeeld filmpjes van spelende of etende kinderen, animaties met kartonnen figuren en clipjes met - voor die tijd - geavanceerde beeldtrucage. Er waren ook spannendere onderdelen, zoals een dier dat langzaam tevoorschijn kwam onder verdwijnende puzzelstukjes.

Welk dier verstopt zich hier bijvoorbeeld?



De originele Tik Tak-reeks wordt al een paar jaar niet meer uitgezonden op Ketnet. De leeftijd was inmiddels wel aan het programma af te zien, zegt netmanager Janssen van Ketnet aan de telefoon. “Het beeldformaat klopt niet meer, en de kindertjes zijn ook al dertig jaar dezelfde.” Maar Tik Tak in de vergetelheid laten verdwijnen zou volgens Janssen zonde zijn. “Het is een evergreen. Ouders laten de oude filmpjes nu nog zien aan hun kinderen. Op YouTube trekken de afleveringen veel kijkers.”

Traag

366 afleveringen De oude serie van Tik Tak stopte na 366 afleveringen, en dat was geen toeval. Maker Mil Lenssens ging pas met pensioen toen er precies genoeg afleveringen waren gemaakt om in het vervolg jaarlijks elke dag een andere uit te kunnen zenden.

Is het concept niet te traag voor de nieuwe generatie peuters? “Zo traag is het niet”, zegt Janssen. “Als je nu de oude afleveringen ziet, snap je nog wel dat je ernaar keek. Bovendien: het is en blijft voor peuters, en die zijn in de tussentijd niet veranderd.”

Hoe de afleveringen er precies gaan uitzien - en of ouders hun kleine kinderen kunnen aanmelden voor de opnames - weet Ketnet nog niet precies. Volgens Janssen zal de nieuwe serie echter wel herkenbaar zijn voor oude fans. “We blijven trouw aan het origineel. Het zal er heel tactiel uitzien.” Dat betekent dat de bordkartonnen uitstraling van de oude serie terugkomt, beaamt de netmanager. “Er rennen hier nu al mensen rond met vilt en wc-rolletjes.” Gebruik van ‘nieuwe’ technologie blijft beperkt tot wat ledlampjes en slow-motion hier en daar. De nieuwigheden moeten volgens Janssen “net zo organisch aanvoelen” als vroeger.

Een paar programmamakers die nu werken aan de nieuwe serie hebben nog les gehad van de in 2005 overleden Tik Tak-bedenker Mil Lenssens. Het was hem rond 1980 opgevallen dat kinderen gebiologeerd keken naar de wekelijkse lottotrekking, waarna hij een programma vol “bewegende, herkenbare dingen” bedacht, vertelde hij in 1992 aan NRC. Hij vond niet dat het kwalijk was om peuters aan de buis te kluisteren: