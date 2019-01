Definitief geen doorstart voor SecurCash

Er komt definitief geen doorstart van geldtransporteur SecurCash. Het bedrijf dat onder meer winkels van contant geld voorziet, werd vorige week failliet verklaard. De kans op een overname van de bedrijfsactiviteiten leek toen al nihil. Curatoren hebben gesprekken gevoerd met enkele kandidaten, maar zonder succes.

Het betekent dat uiterlijk 31 januari de laatste geldritten worden gereden. Als er dan tenminste nog klanten zijn. De Nederlandsche Bank riep de retailbranche eerder al op zo snel mogelijk te kijken naar andere vervoerders om te voorkomen dat ze met grote hoeveelheden contant geld blijven zitten en zo mogelijk overvaldoelwit worden.

Volgens de curatoren hebben met name kleinere ondernemingen hier nog geen gehoor aan gegeven. De tak van SecurCash die de geldautomaten bevoorraadt, wordt buiten het faillissement gehouden.

Volgens concurrenten G4S en RCSS stappen winkeliers momenteel massaal over. RCSS zegt al ruim 80.000 van de jaarlijkse 450.000 ritten van SecurCash te hebben overgenomen en ziet dat aantal „eigenlijk per uur groeien”. G4S wil geen cijfers noemen maar „ziet de vraag ook op gang komen”.

Wat er met de 160 personeelsleden van SecurCash gebeurt voor wie ontslag is aangevraagd, is nog onduidelijk. Volgens de curatoren komt er een banenmarkt waarop werknemers kunnen solliciteren bij G4S en RCSS. Die laatste geeft aan 35 extra arbeidsplaatsen te creëren om de nieuwe klantenstroom op te vangen. Vakbond FNV verwacht dat een deel van het personeel ander werk zal vinden in de transportsector.